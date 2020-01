Castex: Curutchet polémica con los trabajadores; «dejaron muy en claro que todos teníamos las puertas abiertas para irnos cuando queramos, aunque la invitación para irnos después resultó que no era para todos, a los que les convenía nos querían mantener»

Una de las trabajadoras que pidió que se la remueva del lugar del Sempre, porque se sintió humillada, por Ramos, Chela Bustos, manifestó a través de las redes sociales su indignación con el gobierno de Cambiemos, por exceso y abuso de poder.

A mí los cambios de área ya no me asustan ni me angustian, pasé por tantos en los 24 años trabajando en la municipalidad que a esta altura nada me sorprende.

Lo que indigna es el maltrato! La prepotencia y la discriminación! Pero ya sabíamos que sería así! Desde el momento en que se acercaron para decirnos que todos los cuadros que estaban colgados en la oficina, con las capacitaciones que fuimos haciendo a lo largo de estos años, no servirían de nada a partir del 10 de Diciembre y que íbamos a tener que meternos los cuadros en…bueno las palabras desafortunadas se las dejamos a ellos.

Las cosas obviamente no mejoraron cuando finalmente asumieron, no sólo nos quitaron la invitación que ya había realizado el instituto al almuerzo de fin de año, sino que también dejaron muy en claro que todos teníamos las puertas abiertas para irnos cuando queramos. Aunque la invitación para irnos después resultó que no era para todos! A los que les convenía nos querían mantener! Claro! De que se iban a disfrazar cuando tuvieran que resolver los distintos trámites que conlleva a diario la oficina? Por supuesto que esto y varios episodios más fueron minimizados por las autoridades y son «sensaciones» nuestras.

Intentaron dividirnos pero no lo lograron. Dejamos la oficina juntos, porque nos moviliza el compañerismo, nos identificamos con la lealtad y sobretodo porque nos sobra el amor propio.

Me fui del ISS muy tranquila, sabiendo que agotamos todas las posibilidades que teníamos a nuestro alcance. Me mantuve siempre en comunicación y contacto con las autoridades del instituto a los que estoy agradecida por la posibilidad y la confianza que me dieron en estos años. Espero desde mí lugar haber podido ayudar a cada una de las personas que se acercó.