Castex: Posibles casos de corrupción en el hospital Pablo F. Lacoste

La situación de conflictividad interna en el Hospital “Pablo Lacoste” no ha cesado luego de la renuncia de Verónica Cesán. Ahora fuentes cercanas al nosocomio le aseguraron a Impacto Castex sobre casos de corrupción.

El nuevo director del nosocomio, Gustavo López, dialogó con el periodístico Impacto Castex, que se emite en la 99.9, y brindó declaraciones respecto a la situación del hospital.

En la entrevista, el Dr López admitió no estar al tanto sobre los posibles hechos de corrupción sobre guardias cobradas sin ser asistidas, y a su vez eran repartidas pero a nombres de otras personas, porque una sola persona no puede cobrar varias guardias. Estos casos involucrarían a la ex directora del hospital, que hace más de un año se encontraba en la mira por la tensión laboral en el hospital, y por la reciente denuncia de maltrato laboral.

Los casos de corrupción también apuntan a dos trabajadoras del sector administrativo, y dos trabajadores. Uno de los hombres acusados, cobra su sueldo como empleado administrativo y como jefe de ambulancia, su pareja también se vería involucrada por cobrar dinero de la obra social.

Entre otras declaraciones, el nuevo director mencionó como era su relación con Cesán, “en este momento el contacto con ella es menor, por su situación personal, y estoy contento con seguir llevando una buena relación”. También recordó que “si hoy tenemos trabajo mi esposa y yo es gracias a la apertura que ella(Cesán) nos dió”.

En la entrevista, López negó las malas atenciones en mesa de entrada del nosocomio y resaltó el buen trato que maneja con todos los trabajadores de salud. Además, mencionó que no hubo muchas modificaciones en el personal, y que “ganas para cambiar son las que sobran”.