Durísimo cruce entre el hermano de Susana y Moria Casán: «No sos diva ni número uno»

A las declaraciones de Susana sobre los pobres y las huertas se le sumó el apoyo de su hermano Patricio Giménez, quien compartió la idea aunque agregó que crearía huertas en las plazas y ahora se sumó al cruce de las divas.

“Está bien capacitar a la gente en un país que tiene un montón de riquezas”, había indicado Patricio y en diálogo con “Intratables” agregó: “Hay un montón de tierras que podrían ser comunitarias. Las plazas podrían tener manzanas, naranjas, para que los chicos que estén en el semáforo, coman. Ese es el plan que estoy tratando de hacer”.

Al respecto, Moria respondió, lo cual no le habría gustado a Susana ni a su entorno: “No hay nada que me interese menos que hablar de ella, porque siempre hace lo mismo y no tiene ninguna novedad. No es una mujer con riqueza como para sacarle cosas divertidas. Es una mujer que siempre hace lo mismo, y está perfecto”, sostuvo en “Incorrectas”.

Por otro lado, la One se refirió a Patricio como “coeficiente de pajarito” y comentó que “no le da la cabeza”.

Horas más tarde, a través de las redes sociales, el cantante salió a responderle con dos contundentes tuits: “A América le doy notas. A vos no. Tampoco entiendo tus comentarios homofóbicos, falsos y retro. Ni diva ni número uno: sos una ex convicta de cabotaje. Dejá las calumnias porque me haría mucha gracia ponerte un bozal”, dijo y se refirió a Moria como “#LadriGagá”.

En un siguiente tuit, agregó sobre Casán: “Sos un ser egocéntrico y tan poco evolucionado. Vendés humo. No sos diva. No sos nada más que odio y resentimiento. Yo en cambio no tengo humos ni pretensiones. Yo soy libre y vos esclava de lo que no llegás a ser”.