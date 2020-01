Menonitas: «Nosotros pagamos los impuestos»

En representación de la Colonia Menonita, Enrique Unger aclaró que pagan «ingresos brutos» y afirmó que «los tres mil puestos de trabajo es un número exagerado», debido a que en total emplean a 200 personas en sus talleres.

Desde la Asociación Civil Colonia Menonita decidieron responder al empresario Ariel Solaro, propietario de Metalúrgica «El Fortín», quien los había acusado en declaraciones a este diario de ejercer una «competencia totalmente desleal» por tener «como 50 talleres que no pagan aportes».

Las palabras del empresario pampeano no cayeron bien en la Colonia Menonita. Por estos motivos, en su representación, Enrique Unger se comunicó con este diario para informar «la verdad sobre la acusación del señor Ariel Solaro».

«Con respecto a que dice que no pagamos aportes, que no pagamos nada, en primer lugar quiero decir que la Asociación Civil Colonia Menonita está pagando ingresos brutos por la totalidad de la facturación, algo que por ser fabricación no corresponde, que las cobran por exceso de límite de ingresos», manifestó.

A su vez, aclaró que «hay que tener en cuenta que se divide en muchas familias correspondientes». Además, sostuvo que «hay muchos talleres que tienen Cuit propio y pagan todos los impuestos correspondientes y ganancias, los mismos tienen algunos personal de afuera y los tienen en blanco».

Un número «exagerado».

Cuando fue entrevistado por este diario, Solaro había señalado que la «competencia desleal» ejercida por la Colonia había contribuido a la pérdida de tres mil puestos de trabajo. Ante esto, Unger señaló que ese número «es exagerado» y aclaró que «en los 50 talleres que pueda haber, hay un promedio de tres o cuatro personas por taller». Esto significaría, según el representante de la Colonia Menonita, «unos 150 a 200 personas» por lo que «es imposible que puedan significar tres mil puestos de trabajo».

Fuente: La Arena