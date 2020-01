Nuevo partido político en La Pampa, Unir tramita inscripción: El partido del diputado nacional Alberto Assef, aliado de Juntos por el Cambio, comenzó a trabajar para su inscripción ante la Justicia Electoral Provincial; «estamos trabajando con el Peronismo Federal, de Miguel Pichetto»

El partido del diputado nacional Alberto Assef, aliado de Juntos por el Cambio, comenzó a trabajar para su inscripción ante la Justicia Electoral Provincial. El lunes por la noche llegó a Santa Rosa José Martiniano Duarte, un veterano de la Guerra de Malvinas y dirigente de esa fuerza política en la provincia de Buenos Aires, quien trajo las fichas de afiliación e iniciará los trámites legales para la habilitación del partido.

«Vengo a ordenar un poco las cosas y vamos a presentar los papeles para habilitar el partido acá en La Pampa. Hoy estamos formando parte del bloque de Cambiemos, desde la última elección. Estamos trabajando con el Peronismo Federal, de Miguel Pichetto. Nuestra intención es ser la cuarta pata del bloque: están el PRO, la UCR, el Peronismo Federal y Unir», afirmó en diálogo con este portal.

El dirigente aseguró que «el partido se apoya en cuatro pilares básicos: unir a los argentinos, recuperar la democracia plena, cumplir la ley y poner a la honestidad como valor fundamental».

«A partir de ahora nuestra idea es comenzar a vincularnos, incluso con la gente del gobierno provincial. El próximo paso es Córdoba, que está más armado que acá, Tucumán y Mendoza, después seguiremos por el resto de las provincias. Actualmente tenemos el partido constituido en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y San Juan. Es un partido con muchos años de historia, cerca de 40», explicó.

-En la última elección acompañaban al economista José Luis Espert, pero luego rompieron y apoyaron a Cambiemos. ¿Qué pasó?

-Nos era muy difícil trabajar con Espert en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil penetrar allí con el liberalismo. Es una provincia acostumbrada a trabajar con el peronismo. Aparte estaba contra el tema de Malvinas, a favor del aborto y la verdad es que nos costó trabajar con él en la provincia porque generaba mucho rechazo. Generalmente la gente de la provincia nos decía que no les gustaba y los dirigentes de Unir de la provincia nos manifestaron que no iba a funcionar. Por eso se tomó la decisión, más allá que luego en los medios hubo una suerte de propaganda que decía que lo de Unir había sido una suerte de «borocoteada». En realidad, el que no tallaba en la provincia era Espert. Así que ahí empezamos a trabajar con el peronismo de la zona oeste, General Rodríguez, San Miguel, Merlo… Surgió espontáneamente.

-¿Sectores del peronismo que acompañaron a Pichetto en su pase a Cambiemos?

-Claro, que son bastantes. En realidad la gente está muy desorientada. En mi época la gente era radical o peronista, de cuna, hoy en día la gente cambia de un día para el otro, incluso las bases del conurbano bien profundo. Ven que las cosas no tienen solución. Y nuestra propuesta es clara, es hacer progresar a la gente, no mantenerla ahí en la pobreza permanentemente. Generarle recursos.

-¿El gobierno de Mauricio Macri fue diferente en ese sentido?

-No, fue más de lo mismo. Eso es lo que te dicen los bonaerenses. Se siguió con el clientelismo. La gente que lo sufre, lo siguió sufriendo. No hubo producción, por el contrario, hubo más pobreza.

-A pesar de eso, ¿ustedes hoy están en Juntos por el Cambio?

– Sí, nuestra posición es esa.

-¿Creen que un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio pueda cumplir con las expectativas de Unir?

-Tenemos fe de que puedan haber aprendido de estos cuatro años. Del mismo modo que también estamos esperanzados en que el kirchnerismo haya aprendido y este gobierno sea mejor.

-¿Qué opina sobre el gobierno actual?

-Es muy temprano. Hay que darle tiempo, la situación que recibió es complicada y va a depender, me arriesgo, de la interna que tiene el propio espacio: los movimientos sociales, el sindicalismo, el kirchnerismo y el peronismo, con sus gobernadores e intendentes. Lo que a nosotros nos entusiasma de Cambiemos es que hoy está proponiendo un gran acuerdo para sacar al país adelante y para eso hay que terminar con la grieta y flexibilizar las ideologías. Si una medida socialista es buena, hay que aplicarla, y si sirve una idea liberal sirve, también.

El otro Unir

Duarte aseguró que en las próximas horas iba a mantener una reunión con Juan Carlos Passo, el exdirigente del radicalismo que en la elección de 2019 tuvo un acercamiento con Propuesta Federal, el espacio que comparten el PRO, el MID y el Mofepa. El objetivo del encuentro es conversar sobre la denominación del espacio que hoy lidera Passo, que en la última elección se presentó como Unir. «Desde el punto de vista legal, no puede haber dos fuerzas con el mismo nombre, así que veremos cómo resolvemos eso. Igualmente queremos aclarar que no venimos a hacer algo en contra de Passo, sino a buscar una solución», aclaró.

Fuente: La Pampa