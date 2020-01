Francia: Juicio a un ex cura; «Durante 20 años abusé de 4 a 5 chicos por semana»

“Es verdad, me aportaban placer sexual”, confesó el ex religioso respecto al escándalo que estalló en 2015 y complicó a la máxima autoridad de la Iglesia francesa, el cardenal Barbarin, condenado por no haber denunciado los actos ocurridos en su diócesis.

Ahora Preynat, comparece desde este martes ante el Tribunal Penal de Lyon donde estarán presentes 15 demandantes, incluyendo 10 víctimas, entre docenas de otros que están en la lista del sistema judicial, informa Vatican News en su página web.

Los querellantes son antiguos boy scouts, que en ese momento tenían entre 7 a 15 años y denunciaron manoseos, besos y caricias sexuales cuando Preynat era vicario-capellán en una parroquia cerca de Lyon durante los ‘80. Ante la policía, reconoció casi todas la agresiones, incluidas tres violaciones hoy prescritas.

“No hay duda de que será condenado”, declaró el abogado del acusado que se expone a 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa.

Con el deseo de ponerse del lado de las víctimas y de tomar medidas concretas, la diócesis de Lyon lanzó en octubre pasado un sitio web, «Agir ensemble contre les abus» (Actuar juntos contra los abusos), que presenta una serie de 12 entrevistas filmadas con diferentes personas: víctimas, psiquiatras, policías, magistrados, periodistas, teólogos y párrocos.