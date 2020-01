Estados Unidos: Un futbolista cayó por un acantilado y lo devoraron los tiburones

Un jugador del equipo de fútbol Hastings Broncos de Nueva York murió devorado por tiburones blancos luego de caerse de un acantilado. Eric Birighitti tenía 21 años y paseaba con amigos por una zona rocosa de la Twilight Beach cuando resbaló y cayó.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

