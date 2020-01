«Descansa en paz criatura… hubo amor»; la dolorosa carta de la maestra de Denis Olmedo, el joven de 19 años que fue asesinado por su primo en Rancul

«Mañana difícil y ahí parados en esa delgada linea que hace miguitas la omnipotencia humana, fuí a despedir y a acompañar» comienza su triste relato la docente Selva Acosta, en la expresión de su dolor por el asesinato de Denis Olmedo (19) en Rancul, en manos de su primo de 16 años luego de una gresca que terminó con la vida de su ex alumno y conmocionó a toda la provincia.

«La coherencia de la Tía Sonia me sostuvo a mí, me obligué a recordar y a contar esa parte de la infancia que compartimos: cuando bajaron el nido de camoatí para que comiera la miel y me curara los mocos, yo con mi tapado espantaba cortando clavo que terminaran todos picados» relata sobre algunas de las travesuras que roban una sonrisa en medio del dolor.