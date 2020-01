Apani alertó sobre la situación de los animales en Santa Rosa; «estamos con el predio colapsado»

La Asociación Protectora de Animales (Apani) difundió la semana pasada en su cuenta de Facebook una publicación en la que contaron que alguien dejó dos cajas con once perros cachorros abandonados en la puerta del predio.

Ante esto, Rita Soublé, secretaria de la asociación, aseguró: «Estamos con el predio colapsado, tenemos 280 animales que debemos atender y somos la única ONG que tiene refugio y se hace cargo de la contención y recuperación de esos perros».

En declaraciones a este diario, Soublé brindó un panorama de la situación de sobrepoblación de perros que hay en la ciudad de Santa Rosa y consideró que sería necesario que se declare la emergencia sanitaria en el ámbito local.

«Hay perros que están mal alimentados deambulando por las calles, perros de porte grande que están sueltos y matan a otros perros, y se tiran cachorros en cualquier parte de la ciudad. A mi entender, esta situación implicaría que se declare la emergencia sanitaria ya que se trata de una problemática que tiene que ver mucho con la salud de la población».

Además de los cachorros abandonados el viernes en la puerta del predio, la referente proteccionista contó a este diario que el jueves se acercó una mujer con siete cachorros en una caja. «La gente nos trata como si tuviéramos la obligación de dar respuesta cuando somos una ONG privada formada por un siete voluntarios. Estamos atendiendo a 280 animales, no tenemos espacio ni recursos económicos», aseguró.

Causas

Al ser consultada respecto de las causas de esa problemática, Soublé dijo que hay falta de conciencia en cuanto a la necesidad de castrar a los perros y pidió que se implementen políticas que aborden la problemática de cara al futuro.

«Quien adopta tiene que asumir la responsabilidad, no se puede adoptar si no se tiene la capacidad de llevar al animal al veterinario si le pasa algo, de castrarlo, alimentarlo o tenerlo en buenas condiciones. Es necesario entender que el animal es un sujeto de derechos que merece tener las condiciones que corresponden», afirmó.

Y añadió: «A mucha gente no le interesa castrar, no tienen conciencia de lo que es una perra en celo, de la problemática que genera que quede preñada y tenga crías».

Abordaje

Comentó también que para atender el problema es necesario que desde el Estado se aplique una política de castración masiva y sistemática por los barrios. «Queremos que se instalen distintas postas con quirófano móvil así la gente lleva sus perros a castrar. Si eso no sucede, la única ONG que se hace cargo es Apani», expresó.

Explicó además que si bien en la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Santa Rosa se hacen castraciones gratuitas, «hay gente que no tiene movilidad para llevarlos ya que queda lejos y las operaciones se hacen a las ocho de la mañana, horario en que la gente tiene que ir a trabajar».

También resaltó la necesidad de que se lleve adelante una tarea educativa en las escuelas tendiente a «generar conciencia de que el animal es un sujeto de derechos».

«Nuestro mayor pedido es que se hagan responsables de sus mascotas. Si eso sucediera, no tendríamos razón de ser», reiteró.

Di Nápoli

Por último, la referente de Apani manifestó que están a la espera de una convocatoria por parte del intendente Luciano Di Nápoli. «Esperamos ser convocados para poder plantear nuestras propuestas y para conocer cuales son las ideas que tiene el municipio para abordar la problemática. Creemos que somos una parte importante», aseguró.

Y contó que por decisión del ex gobernador Carlos Verna, la provincia entrega alimento balanceado a la asociación y que la gente puede colaborar donando dinero en las alcancías dispuestas en los comercios, con alimento balanceado o mediante el pago de una cuota solidaria.

Fuente: La Arena