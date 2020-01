Barcelona echó a Valverde y contrató a Quique Setién

Valverde, de 55 años y quien llevó al Barca a ganar la liga española en 2018 y 2019, estaba en el centro de las críticas por el bajo nivel del equipo, que sin embargo se mantenía en lo más alto del torneo doméstico.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020