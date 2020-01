Castex: robaron una camioneta estacionada en pleno centro y dentro del polideportivo local

Los robos en Castex no cesan y después de los asaltos a mano armada la semana pasada, esta vez robaron un vehículo que estaba en el centro y también dentro del polideportivo.

Según pudo saber Impacto Castex por una alta fuente policial, anoche se dio el robo de una camioneta en pleno centro en cercanías a la diagonal 9 de Julio. Esta mañana, gracias a un llamado al 101 fue encontrada en estado de abandono.

Mientras tanto, ayer mismo por la tarde faltó una mochila con dinero y medicamentos en el Polideportivo. La misma fue encontrada finalmente con los medicamentos pero sin la billetera.

Flojitos vienen los miembros de las fuerzas de seguridad en la localidad, pues los robos no sólo no paran, sino que las autoridades no los informan. Los y las castenses no tendrán otra más que estar atentos a estas situaciones y no descuidarse.