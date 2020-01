Golpeó a su mujer hasta dejarla inconsciente delante de sus hijos y escapó

El hecho ocurrió este viernes en la localidad de Santa Lucía, al centro sur de la provincia. La víctima tiene 26 años y según la denuncia, el hombre la pateó en el piso y hasta le pegó con un palo de escoba.

La familia de la joven denunció que Gabriel Tovares, el agresor, llegó borracho, agredió verbalmente a la joven y luego la golpeó. “Es un loco y violento. Siempre se emborracha y la amenaza que la va a matar”, dijeron. La víctima estaba con sus dos nenes, de 3 y 1 años, cuando este sujeto comenzó a pegarle.

“Mi nieto me contó que le pegó piñas, patadas y con un palo de escoba. La dejó tirada en el piso”, relató Rosa, la madre de la joven al diario Tiempo San Juan.

Según Rosa, esta no es la primera vez que Tovares agrede a su hija. “Ella lo denunció como veinte veces, pero igual venía y se metía a la casa. La amenazaba, le pegaba y le decía que si no estaba con él, no le iba a dar plata para mis nietos”, contó la mujer.

Gabriel Tovares, es sobrino del dirigente de la UOCRA Alberto Tovares y no hace mucho que salió del penal tras cumplir una condena, justamente, por agredir a la misma joven. “Hace lo que quiere. Y mi hija vive con miedo. A nosotros también nos amenazó de muerte. Cree que porque su tío tiene contactos va a hacer lo que quiere y va a entrar y salir del penal. Mi hija va a terminar muerta si continua todo esto”, afirmó Rosa, que anoche acompañaba a su hija que era asistida en el Hospital Rawson. Según contó, tenía fractura en el tabique nasal.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer. La familia también denunció a la madre del agresor por cómplice.