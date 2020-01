Santa Rosa: Eliminarían el estacionamiento medido en el horario de la tarde; así lo adelantó la directora de Tránsito de la localidad, Guillermina Castro

La directora de Tránsito de Santa Rosa, Guillermina Castro, adelantó que la actual gestión evaluará si se sostiene o no la ampliación del radio de estacionamiento medido.

“Se ha pedido la revisión de la medida y lo estamos evaluando. El estacionamiento medido tiene que ver con regular el uso del espacio público y que todos tengamos la posibilidad de utilizarlo”.

“Ahora se está evaluando si es necesario el horario a la tarde”, adelantó.

Consultada sobre el legado de la gestión anterior, aseveró que “estamos todavía en etapa de evaluación de los dispositivos, pero en general el estado de los programas está bien y todo sigue funcionando”.

“Queremos ir mejorando los contenidos de la escuela vial y optimizar el servicio para la emisión de los carnés. Por el momento de la asunción, también estuvimos dedicados a asistir a los pedidos de intervención en los distintos eventos del mes de diciembre”, dijo.

“Tuvimos la Feria del Regalo, la Carrera de las 1000 sonrisas, las noches del 24 y el 31, y el resultado fue que no hubo un siniestro vial pese a la gran concurrencia de gente”, destacó la funcionaria.

Avenida Perón

Castro adelantó que las municipalidades de Santa Rosa y de Toay dialogan para “establecer criterios uniformes respecto de las velocidades máximas de las dos jurisdicciones y las prioridades en las rotondas”, en declaraciones al programa “El Transformador”, que se emite por LU 33..

“El primer objetivo son las acciones preventivas, sobre todo en la Avenida Perón porque es el lugar de mayor flujo de circulación que tenemos hoy. La medida de retirar los reductores de velocidad se tomó porque se busca la coordinación con Toay para que todos tengamos parámetros claros, objetivos y concretos”, añadió.

“También se ha reflejado que no tuvo efecto. La conducta social que se buscaba con la medida no se consiguió porque se podían generar más inconvenientes. Algunos conductores reducían la velocidad pero muchos otros no lo hacían”, informó.

La funcionaria indicó que las acciones preventivas en el primer momento de la gestión se centrarán en las avenidas Perón, Santiago Marzo y Luro. “Cuando logremos organizarnos, vamos a trasladarlos a los nuevos barrios como el ARA San Juan, porque sabemos que en esa zona se producen inconvenientes de circulación en las calles asfaltadas”, reconoció.

Operativos

En las fiestas de fin de año no se registraron siniestros viales y fueron muy pocos los casos de alcoholemia positiva.

“Contamos con la amplia colaboración de la Policía, así que programamos todos los operativos con su ayuda. Los resultados de alcoholemia son satisfactorios, es muy bajo el porcentaje de positivos entre los santarroseños”, resaltó Guillermina Castro.

“Nuestra política es preventiva, en todos los operativos que hemos llevado a cabo tuvimos contacto directo con el ciudadano para explicar cuál es la falta y cómo se lo puede solucionar. Lo más común fue la falta del comprobante del seguro y les decimos cómo se pueden bajar en el teléfono la póliza y portarla todo el tiempo”, explicó.

“Con el tema de la Perón vamos a ponernos ahí para hacer que la gente se vaya adecuando a la velocidad máxima. También vamos a estar en la laguna Don Tomás para que se respeten las velocidades máximas y el carril que es para caminar o correr”, anticipó.

Fotomulta y corte de calles

La gestión de Leandro Altolaguirre implementó la posibilidad de que los ciudadanos informaran de infracciones mediante los teléfonos móviles y se sancionara al infractor.

“Nos informaron que está vigente el sitio de la fotomulta, donde el vecino hace sus denuncias, y sabemos que ha tenido un excelente resultado, según lo que me han informado del Juzgado de Faltas”, subrayó.

Por último le dio vía libre a la propuesta de la organización Movilidad Sustentable La Pampa y el Colegio de Arquitectos, que propusieron la realización de una “Calle Recreativa”. Se trata de un circuito que consiste en el cierre temporal de calles para el tráfico motorizado por un lapso aproximado de cuatro horas, con el fin de crear un espacio seguro, tranquilo y agradable donde las personas puedan pasear, trotar, patinar, correr, caminar y andar en bicicleta.

“Siempre que haya algún corte en la vía pública, lo que se hace es informar el día y horario para que destinemos al personal y se puedan hacer los desvíos y se afecte lo menos posible la circulación vehicular. Siempre con previsión nosotros nos podemos organizar y estas propuestas son viables”, finalizó.

Fuente: El Diario