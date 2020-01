Canuhé a un paso de Ferro de Pico; el mediocampista toayense que juega en Alvarado de Mar del Plata acordó con el equipo piquense pero aún debe desvincularse del conjunto de la costa atlántica

El mediocampista toayense que juega en Alvarado de Mar del Plata acordó con el equipo piquense pero aún debe desvincularse del conjunto de la costa atlántica.

El futbolista toayense Cristian Canuhé se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador de Ferro de Pico para la presente edición del Torneo Federal “A”.

El pampeano actualmente defiende los colores de Alvarado de Mar del Plata en la Primera Nacional y en diálogo con El Araucanito dijo: “Todavía no se concretó, si bien llegué a un acuerdo con Ferro, todavía no me desvinculé de Alvarado. Así que… faltaría eso”.

Canuhé, de 32 años, se formó en Lanús y en Defensa y Justicia, para luego marcharse al fútbol chileno, donde vistió la camiseta de Audax Italiano. En el fútbol argentino debutó en Primera División en Atlético Rafaela, donde realizó una gran campaña aunque luego retornó al fútbol trasandino.

Posteriormente, ya afincado definitivamente en Argentina jugó en San Martín de San Juan, Témperley y All Boys de Floresta y actualmente lo hace en el “Torito” de Mar del Plata, donde formó parte del plantel que logró el histórico ascenso del Federal “A” a la Primera Nacional.

El mediocampista de 32 años tiene contrato vigente en Alvarado hasta mediados de 2020, aunque su intención es retornar al fútbol pampeano y volver a ser dirigido por Mauricio Giganti, con el que trabajó en el equipo de la costa atlántica.

Por otra parte, Ferro aún continúa en la búsqueda de un centrodelantero para reemplazar la partida de Daniel Neculman, que viajó a Ecuador para incorporarse al Deportivo Cuenca.

El 9 fue el goleador de Ferro en la primera etapa de la Zona “B” con cinco goles y la dirigencia se mueve para concretar el arribo de su reemplazante. Según portales piquenses, los dos apuntados son Sebastián Merlo y Bruno Nasta.

El primero ya tuvo un paso por el conjunto piquense y tiene el visto bueno del entrenador, Mauricio Giganti, con quien compartió experiencias en el fútbol de Vietnam.

Nasta, por su parte, es un conocido de la categoría, donde defendió las camisetas de Guillermo Brown de Puerto Madryn y de Sansinena de General Cerri. Su último club es Unión San Felipe de Chile. Además jugó en Germinal de Rawson, Atlético San Jorge y Achirense de Entre Ríos.

Amistoso confirmado

Ferro de Pico inició sus trabajos de pretemporada con vistas al debut en la Copa Argentina del próximo jueves 23 de enero ante Cipolletti de Río Negro en la Visera de Cemento.

Luego de los primeros movimientos físicos se confirmó el primer amistoso de la entidad del barrio Talleres, que será mañana ante Agropecuario de Carlos Casares en condición de visitante.

Ferro chocará con Cipolletti (que incorporó al goleador, ex Mac Allister, Jorge Piñero Da Silva) el 23 y el 30 de enero (la revancha será en General Pico) y luego retomará la actividad en la Zona “B” del Torneo Federal “A”, donde marcha en el quinto puesto, en zona de clasificación al Hexagonal Final.

