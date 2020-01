Santa Rosa: Niños conocerán el mar gracias a un merendero; disfrutarán de un fin de semana en Pehuencó y será en febrero

El Merendero «Los Amigos Solidarios» está ubicado en el Barrio Nelson Mandela de Santa Rosa. Funciona hace un año y nueve meses y le dan la merienda cada día a más de 100 niños, explicó Diego Guzmán, uno de los organizadores, a este diario.

Actualmente el merendero está funcionando los sábados, debido a que en vacaciones los horarios de los niños del barrio y de su familia son distintos a los del período escolar. De este modo, todos los sábados por la mañana se le entrega a cada familia la cantidad de leche y galletitas para toda la semana. Además, ese día también se le otorga la vianda para el almuerzo.

«Nos sustentamos con la donación de las personas del barrio y de barrios aledaños. Además varias panaderías nos donan masitas, medialunas, facturas y distintos productores para acompañar la tasa de leche de los niños», explayó Guzmán. Asimismo explicó: «Nosotros somos un grupo de amigos que quiere ayudar. Cuando arrancamos pensamos en una merienda para 40 niños. Sin embargo más de 100 personas reclamaron nuestra colaboración».

El sueño de conocer el mar.

El merendero recibe también ayuda y colaboración del Gobierno de La Pampa en distintas oportunidades. Fue así que en una de las veces en que Guzmán se reunió con funcionarios de la provincia, el subsecretario de deportes, Ceferino Almudevar le propuso la idea de utilizar el albergue municipal de Pehuencó para que algunos de los niños pudieran conocer el mar.

«Cuando me tiró la idea quedé mudo por unos segundos. Todavía se me pone la piel de gallina cada vez que me imagino la cara de los nenes cuando conozcan el mar», explicó emocionado Diego.

Una vez solucionado el tema del transporte, también con ayuda de la provincia, Diego se reunió con los papás de los niños. Allí, con todo organizado y solucionado, le transmitió la buena noticia. «Por un tema de capacidad, debimos decirle a cada familia que elija uno de sus hijos para que viaje. Fue así que llegamos a la cantidad de 30 niños». Y añadió: «Por supuesto queremos volver a repetir la experiencia para que puedan asistir todos».

Es así como el fin de semana del 11 al 13 de febrero una treintena de niños santarroseños conocerán el mar por primera vez, de la mano del Merendero del Barrio Nelson Mandela. «Es algo soñado», sintetizó uno de sus organizadores.