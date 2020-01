Leticia Bredice, polémica: no queria banalizar la violencia pero se rió de su falsa denuncia

Un notero de Los ángeles de la mañana le preguntó cómo estaba la relación con Federico Parrilla luego de este episodio, y ella lo desdramatizó. «Yo denuncié violencia y me equivoqué. Eso por estar mamada», respondió.

«Perdón por tomar el tema como un chiste, pero la verdad no me acuerdo, lo que sí me acuerdo es ‘voy hacer una maldad, como exagerar'», continuó. Y luego se excusó: «Perdón que me ría, no hay que banalizar. Igualmente, me pasó otras veces que también he tenido inventos. Yo al otro día me di cuenta que la pifié».

La actriz había usado su Instagram para acusar a su novio. «Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche», se pudo leer. Días después, aseguró que le había «pifiado».