El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, confirmó el pago del bono con fondos propios

El jefe comunal de Intendente Alvear destacó la transición realizada con su antecesor, Francisco Traverso. “Me abrió las puertas de la Municipalidad, no me escondió nada”, sostuvo Barton.

General Pico (Agencia) – El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, confirmó que pagará el bono dispuesto por el Gobierno Provincial, gracias a los fondos que dejó en caja el exintendente Francisco Traverso, que ya le permitieron cumplir sin complicaciones sueldos y aguinaldos. Adelantó que en días podría haber novedades sobre la cámara oculta hallada en el despacho de la Intendencia días previos a su asunción.

El intendente justicialista reiteró la transición en muy buenos términos que logró establecer con el opositor Francisco Traverso, de quien remarcó que “no me escondió nada” y que le permitió ingresar con su equipo de trabajo ya con un panorama claro para las primeras semanas de gestión.

Consultado por los fondos para afrontar las primeras obligaciones, Barton indicó que “quedó un monto de dinero como para pagar sueldos y aguinaldos, es importante que el exintendente Traverso haya dejado esa suma de dinero para pagar eso y lo que refiere a gastos mensuales de la Municipalidad”.

Aunque admitió que “cuando empezás a desmenuzar es poquito lo que queda, además de tener que afrontar algunas cosas que con el mismo Traverso veníamos hablando, como el mantenimiento de algunos edificios municipales y algo del parque automotor”.

Y confirmó luego que no tendrá complicaciones para el pago del bono de 12500 pesos, al señalar que “eso nosotros ya lo tenemos previsto y la Municipalidad en eso no corre riesgo”.

Barton reiteró la democrática transición que, durante un mes y medio, llevó adelante con Traverso. “Me abrió las puertas de la Municipalidad, no me escondió nada, me puso todo el equipo a disposición para que yo ingrese con mi equipo”, señaló.

Y remarcó que “la verdad es que en cada una de las áreas no se nos escondió nada, se nos brindó toda la información y hoy puedo decir que fue fidedigna, porque todo lo que nos fueron contando son cosas reales que las estamos viviendo”.

Proyectos

Consultado por los proyectos para el año en curso, Juan Cruz Barton adelantó que una de sus prioridades será obtener el dictado de carreras universitarias en su localidad, tras la polémica generada con la Universidad Nacional de La Pampa, de la que el propio intendente descontaba al pueblo como sede y finalmente se la llevó Realicó.

Y agregó entre otras iniciativas que “tengo que gestionar el dinero para ejecutar la obra, pero ya tengo firmado el proyecto por Camuzzi del gas natural para la zona sur de Intendente Alvear. También tengo que hacer obras de cordón cuneta y cloacas de los planes Terreno Propio, donde ya los frentistas siguen pagando y el compromiso está asumido para hacerlo este año”.

También destacó que “estamos haciendo limpieza de canales perimetrales a la localidad para estar a resguardo por si llegan a venir aguas importantes y que la localidad no corra riesgo, al mismo tiempo tengo continuamente un grupo de gente arreglando los caminos vecinales, tema del cual por ahí se quejaron del Gobierno anterior por la falta de una buena mantención”

Barton consideró luego que “con un buen grupo de trabajo y la mente puesta en lo que viene creo que vamos a sacar cosas importantes para Intendente Alvear y lo más importante de todo es que yo tengo que gestionar que el privado venga a invertir a la ciudad y que no todo el trabajo lo tengamos que dar desde el municipio, sino que haya trabajo genuino desde el ámbito privado”.

Cámara

Finalmente Barton se refirió al avance de la investigación sobre la cámara oculta hallada en el despacho de la Intendencia días antes de su asunción, que motivó una denuncia penal por parte del exintendente Traverso.

En tal sentido adelantó que “hubo una rectificatoria de la denuncia y ya está en manos del fiscal (Armando) Agüero y creo que en algunos días vamos a tener novedades”.

Y consideró que “la verdad es que fue un hecho horrible que sucedió faltando poquito para que yo asuma, y en ese momento nos preguntábamos con Francisco (Traverso) para quién era, si era para uno o para el otro”.

Sobre el eventual resultado de la pesquisa, Barton dijo que “más allá de saber quién colocó la cámara, lo que me interesa es saber quién está detrás de esa instalación de la cámara, porque uno puede estar conviviendo con el enemigo y no se da cuenta, o hay que desenmascarar gente porque se trata de un ilícito importante, se trata ni más ni menos que el despacho del intendente”.

Fuente: El Diario