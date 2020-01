General San Martín: El intendente Espir dijo que en el PROVIDA, hay un 50% más de asistencia que en el 2019

La directora general de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, Laura Ramborger, estuvo visitando las colonias de vacaciones (Pro Vida de verano) de las localidades de Jacinto Arauz y General San Martín. En ambos casos destacó las instalaciones donde se está llevando adelante el programa Pro Vida.

En General San Martín, la funcionaria y sus colaboradores, junto al intendente Raúl Espir, recorrieron el lugar donde los chicos estaban realizando las distintas tareas delineadas por los líderes. Al término de la recorrida y tras el regreso de la funcionaria hacia la ciudad capital, Espir le dijo a esta corresponsalía que la asistencia de chicos y adultos mayores los ha desbordado en cuanto a cantidad.

Con relación a la presencia de la funcionaria provincial y la recorrida por la colonia, el jefe comunal manifestó que «ya nos habían avisado que iban a venir, acá tenemos una movida grande, desde Provincia dijeron que iban a controlar y ver cómo estaban todos los municipios trabajando, me parece muy bien que vengan, también nosotros necesitamos que vengan, nos sentimos acompañados y ellos saben cuál es la realidad de General San Martín».

Espir indicó que entre chicos, un grupo juvenil y adultos mayores «debe haber un 50 por ciento más de asistentes que el año pasado. Hoy es como que estamos desbordados, no esperábamos tanta cantidad. Creo que el gran incremento se debe a que lo estamos organizando en la Asociación Recreativa El Oasis, creo que el predio que tiene hay muy pocos en la zona y que los chicos puedan disfrutar de eso no tiene precio».

«Años anteriores se ha organizado en la pileta climatizada y vemos que no era muy coordinada. En cambio en El Oasis está todo centrado ahí, no tenés chicos dispersos, no tenés combis volando de un lado para el otro, para mi era un descontrol. Se volvió al Oasis que es muy importante, tengo que agradecer la buena predisposición de la gente del Oasis por darnos el espacio, a cambio de eso obviamente nosotrosretribuimos con trabajo desde el municipio porque ellos también necesitan tener el parque en condiciones, hicimos un buen acuerdo», acotó.

-¿Cómo ha sido el comienzo de la gestión?

-Comenzamos con bastantes inconvenientes, propios de la función, propio de un equipo nuevo que está empezando a trabajar en algo nuevo, totalmente nuevo para todos los funcionarios, salvo dos que quedaron de la gestión anterior, así que estamos aprendiendo un poco la gestión. Chocándonos un poco con la realidad, muchos me decían te vas a encontrar con… pero sí, pero no, pero bueno, es más de lo esperado.

-¿Cómo imaginás que será este año?

-El año va a ser bastante duro, para todos, va a haber una inflación promedio bastante alta, como nos pasa a nosotros, creo que hay muchas áreas del gobierno provincial que se están reacomodando, hay gente nueva en algunos lugares. A nivel nacional sucede lo mismo. Estamos esperando estos próximos días para reorganizarnos también y ver qué es lo que baja de Nación a Provincia y luego a los municipios, es cuestión de organizarse y empezar a trabajar en conjunto con la Provincia.

Fuente: La Arena