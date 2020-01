Imputaron al actor Pablo Rago por abuso sexual

Pablo Rago fue imputado por un hecho de abuso sexual ocurrido en 2015, confirmó Alejandro Cipolla, el abogado de la denunciante Érica Basile.

«Se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en dónde se va a encontrar. Está notificado y el Juzgado ya ordenó que se pidan los turnos correspondientes para las pericias psicológicas para Basile. Además que se extraiga la conversación de WhatsApp”, contó el letrado en Radio La Salada. La causa quedó a cargo de Eduardo Cubria, de la fiscalía número 6.

Además de hacer la denuncia en la Justicia, Basile dio su testimonio en Los ángeles de la mañana. Según contó, el abuso sexual ocurrió en la casa del actor cuando ella se negó a hacer una «practica sexual» y él enfureció.

«Yo me niego, se enoja, se pone agresivo, me empieza a insultar, a denigrar, para que viniste. Previamente nos habíamos besado, y estaba todo bien hasta ahí. Él saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí», detalló la mujer, y luego aseguró que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.

Rago es uno de los protagonistas de la película El robo del siglo, que se estrena esta semana. Por ahora, el actor -defendido por Fernando Burlando- mantuvo un estricto silencio. No se esperan declaraciones en el lanzamiento de prensa del film.