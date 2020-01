Duras críticas a Susana Giménez por «mandar» a los pobres a cultivar el campo

El compendio de lugares comunes, discriminatorios e insultantes contra quienes no logran cubrir sus necesidades mínimas que desplegó la millonaria conductora de TV en apenas unos pocos minutos generó una fuerte indignación entre quienes trabajan día a día junto a los más pobres.

Los referentes de la Iglesia en opción por los pobres fueron lapidarios con Susana.

«Es gente del club del sorete, porque no merecen otra calificación, perdonénme» disparó sin ambages en diálogo con C5N el padre Juan Carlos Molina y advirtió: «no le podés escupir en la cara a la gente así y desde Punta del Este ¿entendés? Lo hace desde Punta del Este quejándose porque tiene que pagar el 30% más».

«Y sabe que lo que dice tiene repercusión, porque no lo dice de inocente, no es ninguna inocente, acuérdense que es la señora que tenía un coche de contrabando para discapacitados escondido en un gallinero«, advirtió.

En la misma línea el padre Francisco «Paco» Olivera aseguró que «deberían tener un poquito más de vergüenza y dejar de manosear la vida de los pobres. Tienen un absoluto desprecio hacia los pobres, el padre Carlos Mugica ya lo había dicho tras una expresión parecida, ‘no hablen de mis hermanos villeros’, yo les digo lo mismo ahora, que no hablen porque no los conocen en lo más mínimo, en la vida se detuvieron a hablar con ellos».

Y siguió: «Además ponele que dicen ‘bueno, vamos al campo’, ahora resulta que el campo es de 200 terratenientes y cuando les quieren subir los impuestos poco menos que le quieren cortar la cabeza a (Axel) Kicillof«.

«Sus palabras son de una insensibilidad total, pareciera que se es pobre por gusto, que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, pero bueno ella representa el modelo de Cambiemos, ella hizo campaña por (Mauricio) Macri, al igual que Mirtha (Legrand), son grandes responsables del desastre en que ha quedado nuestra patria »

En tanto Eduardo de la Serna consideró «una falta de respeto decir que hay que explicarles como cultivar, es vergonzoso porque ella no puede enseñarle a nadie nada que tenga que ver con el trabajo, ellos lo saben hacer el problema es que los han desalojado de la tierra»

Y disparó: «Las palabras de Susana Giménez solo merecen repudio. Es gorila y no podemos esperar otra cosa que goriladas. No tiene capacidad de mirar al que sufre, al que tiene hambre, al desocupado. No los mira, no sabe, no puede o no quiere».