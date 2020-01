Martín Baclini bloqueó a Cinthia Fernández: «Lo tiene cansado»

Este lunes, la panelista denunció que en un supermercado de Escobar le robaron la billetera con dólares y todos sus documentos. Ante la desesperación, ella quiso hablar con su ex novio, pero él había tomado la rotunda decisión de bloquearla en el teléfono.

Andrea Taboada contó que la bailarina le solicitó que se comunicara con el empresario, a modo de intermediaria. «Me pidió a ver si él la podía desbloquear porque estaba preocupada por el tema de unos dólares que llevaba en la billetera. Quería hablar un par de cosas con él», comentó la periodista en LAM.

«Le dije a Martín que no se preocupara, que creía que no rra grave, pero que Cinthia quería hablar con él. Algo hablaron, no sé exactamente qué pasó, pero Martín me dijo que le robaron y no le iban a devolver la plata», siguió.

Según Ángel de Brito, la decisión de Baclini tiene que ver con la insistencia de Cinthia en llamarlo para hablar de la relación, esperanzada en reconciliarse.

«Lo tiene cansado. Ya lo hemos hablado. Ella no puede soltar. Se lo dijimos varias veces, no se deja ayudar», reveló el conductor.