VIDEO: Ataque de furia de una mujer en una veterinaria de Núñez

Hola a todos, lamentablemente hoy tenemos que compartir con uds. Una terrible experiencia que nos tocó vivir esta semana, tres integrantes de leocan veterinaria fueron AGREDIDA VERVAL Y FISICAMENTE por una persona despreciable, todavía no salimos de nuestro asombros y repudiamos de plano cualquier tipo de violencia. Queremos hacer público lo sucedido, esta persona llego con su gato en brazos para un control, el gatito estaba con una sonda uretral, la cual se había salido y había que re introducirla, obviamente esta es una maniobra molesta y dolorosa para el animal por lo que se requiere de una sedación, la persona no estuvo de acuerdo en realizar el procedimiento y comenzó a agredir verbalmente a la dra @andre.vete, cada vez levantaba más el tono de sus gritos y empezó con amenazas, frente a esta situación la doctora le comunicó que no iba a seguir atendiendola y le ofreció derivar al paciente para que lo lleve donde ella considerara. Esto desencadenó la LOCURA ABSOLUTA donde comenzó a revolear objetos por el aire, no conforme con esto se dirigió hacia el mostrador donde estaban Gabriela, Melissa y Andrea, lanzó un golpe que impactó en la cara de Andrea, tiró todas las cosas del mostrador y arrojó una taza en la cara de Gabriela provocándole un sangrado intenso. Realmente nos sentimos muy vulnerables y no podemos creer el nivel de locura y violencia de esta persona, el proceso legal está en curso, esperamos que nadie tenga que pasar por una situación semejante y agradecemos a todos nuestro clientes y colegas por su solidaridad y apoyo.