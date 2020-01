El voleibolista guatrachense, Gastón Fernández, sueña con Tokio

«Estoy descansando, ahora debajo de un sauce, tomando unos mates. El 5 ya me voy de nuevo para Buenos Aires». El voleibolista Gastón Fernández tuvo un 2019 muy positivo, tanto en lo deportivo como en lo educativo, como el mismo lo define y aprovecha este receso para descansar en su Guatraché natal, junto a su familia.

En medio del descanso, el central de River Plate se tomó un tiempo para hablar en Radio Noticias, donde hizo un repaso de lo que fue el año que se acaba de terminar y contó sus expectativas para este 2020.

Sin titubear, aseguró que su objetivo para el año que comienza será «poder ir a los Juegos Olímpicos», que se disputarán en Tokio. Para llegar a formar parte del seleccionado argentino que competirá en Japón, deberá redoblar los esfuerzos y seguir siendo protagonista como hasta ahora dentro del plantel Millonario que compite en la Liga Argentina.

Al realizar un balance del último año, Fernández reconoció que «la verdad que fue muy lindo, hermoso», aunque el guatrachense aseguró que «no se compara con el 2017», cuando formó parte del seleccionado argentino Sub 23, que se consagró campeón en el Mundial disputado en El Cairo, Egipto.

«En este último tiempo me fueron saliendo las cosas, para cerrar un año positivo, pero no se compara con el 2017, donde fui campeón mundial juvenil. Igualmente en 2019 fuimos campeones de los Juegos Panamericanos en Lima con la Selección y campeón del Metropolitano con River y conseguí premios individuales, como que se redondea el año de la mejor manera. En lo deportivo me voy sorprendiendo, día a día», contó.

Además, el pampeano resaltó que también tuvo un buen año en lo educativo, ya que está estudiando Educación Física. «Es importante darse un tiempo para estudiar y tener un título para cuando se termine el deporte, que te permita pensar en el futuro y en la familia. Mi objetivo va cambiando día a día. En el voley es muy positivo y el estudio lo quiero terminar cuanto antes para poder ir a jugar afuera, pero antes quiero tener el título», reconoció Fernández, que en diciembre de 2019 fue galardonado con el premio Jorge Newbery que otorga el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y además fue reconocido como el mejor deportista de River Plate.

Sobre su presente en el seleccionado argentino, el pampeano manifestó que «es hermoso representar al país, por todo lo significa». «Escuchar el himno y lo que significa lo empecé a notar a los 15 años, cuando estaba en la Selección, esa sensación de piel de gallina, como sucede con Los Pumas (el seleccionado de rugby); es un sentimiento muy fuerte. En la Selección empecé a estar desde los 15 y hoy tengo 24, casi diez años continuamente jugando sudamericanos, mundiales y panamericanos. Me gustaría poder estar en los Juegos Olímpicos de este año en Tokio y estoy trabajando para estar en esta convocatoria; sino será la meta para los próximos cuatro años», agregó.

La pregunta de todos los días

«Todos los días me pregunto qué hubiera pasado si seguía jugando al fútbol. Pero nunca lo voy a saber. El voley es parte de mi vida y quiero que sea así por mucho tiempo», reconoció Gastón Fernández, quien antes de comenzar a jugar al voley formaba parte de los planteles de fútbol del Club Atlético Pampero de Guatraché.

«Cuando era chico, uno en el pueblo hace muchos deportes. A los 15 debuté en la primera del fútbol, era arquero, y ahí iba alternando con el voley. Hasta que lo comencé a priorizar más. Un día tuve que elegir y no le erré. Aunque todos los días me pregunto que hubiera pasado».

Fuente: La Arena