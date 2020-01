Cuándo y cómo se cobra el salario solidario, todos los detalles del aumento decretado por el Gobierno

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, explicó hoy los detalles del «salario solidario» que recibirán todos los trabajadores del sector privado, ya sea que trabajen en grandes, pequeñas o medianas empresas. El texto del decreto será publicado mañana sábado en el Boletín Oficial, cuando entrará formalmente en vigencia.

En línea con las medidas adoptadas en los últimas semanas, el gobierno de Alberto Fernández dispuso una recomposición que se incorporará al salario con el objetivo de recuperar al menos en parte el poder adquisitivo perdido por la alta inflación generada por el ex presidente Mauricio Macri.

Según el funcionario del Frente de Todos, los trabajadores y trabajadoras alcanzados serán 1.300.000 y recibirán 3000 pesos con el sueldo de enero y 1000 pesos adicionales con el sueldo de febrero. No será necesario realizar ningún trámite por parte de los empleados y el aumento es de carácter obligatorio para los empleadores. Además, para facilitar el control, el mismo deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente denominado «incremento solidario».

Al no tratarse de un bono sino de un aumento de salario, no se recibirá por única vez ni afectará los aumentos paritarios ya acordados previamente. Es decir que si producto de las paritarias de 2019 un trabajador ya tiene previsto algún otro aumento para los primeros dos meses del año, éste no se compensa con el decretado por el Gobierno sino que se adiciona.

Esta suba del sueldo será luego contemplada y podría ser absorbida en el marco de la negociación colectiva que realice cada gremio para el período 2020. Hasta tanto eso ocurra, se percibirán los 3000 en enero o 4000 mil pesos a partir de febrero. En definitiva, funcionará como un adelanto y un piso mínimo de la paritaria que aún no se comenzó a discutir para este año. Al ser un incremento remunerativo que se incorpora al salario, deberán aplicárseles los descuentos correspondientes por lo que el monto en el bolsillo será algo menor.

Tanto en el caso de las entidades civiles sin fines de lucro así como las Micro, Pequeñas y Medianas empresas se contempla que éstas no tengan que cumplir con la obligación de pagar las contribuciones patronales, pero sólo lo que respecta al incremento solidario. En este caso, las empresas deberán contar con el Certificado MiPyME. Aquellas que no lo tengan tendrán 60 días para tramitarlo.

Los trabajadores estatales, así como los que realizan sus tareas en el campo o en las casas particulares serán contemplados en otras medidas que se definirán en los próximos días. En el caso del Sector Público Nacional, el ministro de Trabajo aseguró que el monto será similar pero que recién estará definidos los últimos detalles la semana que viene.

La Comisión de Trabajo Agrario y la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares evaluará la posibilidad de instrumenten medidas tendientes a recomponer los ingresos de dichos trabajadores, que en general se encuentran entre los de menores recursos.

«Es un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de Solidaridad, normalmente conocida como la Ley de Emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados», dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

«En las categorías más bajas de los convenios de mayor cobertura de personal, esto termina siendo un incremento real entre el 7% y el 20%», completó Moroni. Entre estos sectores se encuentran los rubros de construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, pasteleros, cuero, encargados de edificio, alimentación y sanidad.