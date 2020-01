El ex «Gran Hermano» Eloy Rivera confesó que intentó apuñalar a su novia

En los últimos días escribió en su cuenta de Instagram: “Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedió. Miren este trailer“. Adjuntó el tráiler de You, la serie de Netflix.

Este viernes, comparte mensajes disparatados en las redes sociales: “Estoy dispuesto a contarles en televisión abierta toda la verdad absoluta que nos ocultan. Les voy a mostrar la Matrix. Les voy a mostrar el mundo tal cual es en realidad. Quienes nos dominan, qué planes tienen con nosotros y porque los aliens están ahora entre nosotros”.

Estoy dispuesto a contarles en television abierta toda la verdad absoluta que nos ocultan. Les voy a mostrar la Matrix. Les voy a mostrar el mundo tal cual es en realidad. Quienes nos dominan, que planes tienen con nosotros y porque los aliens estan ahora entre nosotros 🙏🏻 — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 3, 2020

“El tiempo de Dios es Perfecto. Mi tiempo es perfecto”, reza otro de sus mensajes.

El tiempo de Dios es Perfecto.

Mi tiempo es perfecto 💫⭐️ — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 3, 2020

El ex Gran Hermano advirtió: “No voy a permitir que nadie me trate de loco. Van a intentar callarme. Tratarme de loco como pobre Mati Ale. Lo mío no es un delirio místico. Es real. Soy Eloy que significa el Elegido de Dios. Todo pasa por algo. Nada es casualidad todo es causalidad”.