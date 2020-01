Nadia Lucero pasó a una sala común, despertó luego de 19 días y reconoció a su familia

Nadia Lucero (22 años) finalmente este viernes, luego de 19 días de quedar inconsciente por una brutal golpiza, reconoció a su familia. «Nadia por fin despertó. Me recibió con una sonrisa y, cuando le di un beso, lloró de la emoción«, dijo su hermana Luján Lucero a este diario, al dar la noticia de la recuperación de la joven. Es una clara muestra de que, a diferencia de otros días, reconoció a su familia.

«Es increíble como no valoramos las cosas simples del día a día. El hecho de que Nadia me reciba con una sonrisa enorme y, cuando le doy un beso, llore de esa forma, es algo que no puedo describir una mezcla de felicidad, emoción, al punto de contagiarme el llanto… Después de 19 días es lo más lindo que me podía pasar«, dijo.

Ayer, Nadia había sido trasladada desde terapia intensiva a una sala común. Allí está ahora contenida y acompañada por sus familiares.

Nadia -madre de dos niños y que trabaja en una rotisería- fue golpeada y torturada por su novio Laureano González el domingo 15, en Santa Rosa. La retuvo por casi todo el día, hasta que decidió dejarla inconsciente en el Hospital Molas. De allí el agresor se fugó y fue capturado dos días después. Ahora enfrenta una acusación por intento de femicidio.

Fuente: Diario Textual