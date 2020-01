El ministro de seguridad Di Nápoli, durísimo con la policía, las municipalidades y las agentes de nocturnidad: «a estas fiestas clandestinas las vamos a poder abordar si tenemos la colaboración de quién corresponda y saber dónde se hace, no toleraremos que se llenen de plata a costillas de menores alcoholizados”

Las fiestas privadas clandestinas parecen ser uno de los objetivos a combatir por el Ministerio de Seguridad de La Pampa, desde el 10 de diciembre encabezado por Horacio Di Nápoli. Este tipo de reuniones, en ocasiones organizadas en quintas periféricas de la provincia, suelen reunir a cientos de jóvenes sin seguridad ni control alguno. La presencia de menores tomando alcohol hasta la madrugada, ruidos molestos y los perjuicios vecinales son algunos de los factores que inquietan a los hombres de Seguridad.

Di Nápoli declaró que están haciendo controles en los accesos a fiestas declaradas, aquellas que tienen la habilitación municipal correspondiente. Es decir, que cuentan con la cantidad de policías necesaria tanto afuera como en el interior para logar la seguridad de los adolescentes.

Dijo que durante ese periplo vienen notando que existe un “fuerte flujo del servicio de taxis”, con lo cual suponen que los adolescentes van a las fiestas con sus padres y regresan en autos de alquiler. “Están también los padres que van a buscar a sus hijos para llevarlos a sus casas, algo que no es poca cosa”, dijo el funcionario. “Se está tomando conciencia de lo que significa estar alcoholizado. Por eso quitarse la responsabilidad, al decir no puedo manejar porque estoy ebrio, es muy saludable”.

Paralelamente a todo esto, a la cartera le preocupan fundamentalmente las fiestas privadas ilegales. “Hay gente que lucra, por ejemplo con la venta de entradas, una acción muy difícil de detectar porque a veces puede consumarse de forma anticipada”, lamentó el ministro, quien añadió que el ingreso suele ser también a cambio de una botella de vodka. “A estos lugares (fiestas clandestinas) los vamos a poder abordar si tenemos la certeza de dónde se hacen. La policía trabaja junto a la municipalidad y Nocturnidad para llegar y, dado el caso, poder clausurar estos sitios antes que se inicie la fiesta”.

Admitió que no toman información de esas actividades sino a través de inteligencia de la policía o mediante los mismos adolescentes que van ofreciendo datos.

Confesó que los padres de familia deben saber que hay fiestas a las que lamentablemente “no le van a dar la cobertura y seguridad” porque por supuesto no saben dónde se llevan a cabo por su carácter de clandestinas. “No obstante, en la medida que podamos dar con los lugares, no toleraremos que esa gente (organizadores) se llene de plata a costillas de menores alcoholizados. No lo vamos permitir bajo ningún punto de vista”, aseguró.

Recomendó que ante la aparición de una fiesta ilegal se de aviso a la policía para que posteriormente actúe Nocturnidad municipal, la dependencia facultada para clausurar.

Por último, diferenció a las fiestas legales –que disponen de seguridad– y les permiten “ejercer un control” para que no haya menores bebiendo alcohol o se respete el nivel de sonido, entre otros aspectos.

Fuente: Diario Textual