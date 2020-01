Denunciaron por violencia laboral a Verónica Cesán, Directora del Hospital Pablo Lacoste

(Castex)- La secretaria de Prensa y Comunicación de ATE, Liliana Rechimont, habló en Impacto Castex FM sobre la denuncia por violencia laboral que realizaron trabajadores del Hospital <<Pablo. F Lacoste>> hacia la Directora del mismo, Verónica Cesán. «Si la doctora sigue con esta actitud hostil y de malos tratos van a seguir lloviendo denuncias en la fiscalía», manifestó.

La semana pasada trabajadoras de la salud denunciaron violencia laboral de parte de la médica Verónica Cesán, quien asumió la dirección del Hospital Pablo Lacoste de Castex en Junio del año pasado. De acuerdo a fuentes allegadas, hace rato es común ver actitudes agresivas de Cesán, tales como gritos y golpes de puño en escritorios, muchas veces incluso frente a pacientes. No obstante, Rechimont explicó que al tratarse de una investigación sumarial y una denuncia secreta, no puede brindar mayores detalles sobre esas situaciones.

-No vamos a exponer a la doctora, ni a los trabajadores y trabajadoras porque los compañeros son denunciantes con las pruebas que presentaron, y la doctora tiene derecho a defensa como cualquier persona denunciada. Nosotros dejamos que la Fiscala de Investigaciones Administrativas (FIA) inicie las actuaciones correspondientes a efectos de dirimir si nuestras compañeras afiliadas, y representantes gremiales (que hay dos delegadas ahí) tienen razón o no. Eso lo va a determinar la fiscalía.

¿Si se comprueba que hubo violencia van a apartar del cargo a la doctora?

-La FIIA no es vinculante por lo tanto no puede dar un veredicto, lo que hace a través de la investigación que se realiza es presentar una sugerencia ante ministerio. Y cuando se habla de una instancia sumarial es un proceso que lleva unos 4 meses, se recopilan pruebas, se llama a declarar testigos, etc. El proceso administrativo correspondiente. El ministerio toma o no la decisión de apartar del cargo a la directora del hospital o que siga en sus funciones, siempre y cuando deponga su actitud. Si la doctora sigue con esta actitud hostil y de malos tratos seguirá van a seguir lloviendo denuncias en la fiscalía.

A su vez, la gremialista aclaró que en este caso no se le cuestiona a la doctora su rol como profesional de la salud, sino <<su manera de dirigirse a personal subordinado>>.

Complicidad

Para Rechimont existe complicidad de todas aquellas personas que presenciaron hechos de violencia y maltrato y no denunciaron, y esto se debe no a un aparente miedo que pudiesen llegar a sentir, sino a una <<falta de compromiso>>.

-Lamento mucho que haya pacientes, y el pueblo, la comunidad en general vio presenció, escuchó y no denunció. Entonces ellos son cómplices de los malos tratos que sufrieron nuestras compañeras y compañeros en ese hospital… Para una víctima de violencia no es tan sencillo hacer una denuncia, es muy difícil (…) En la página del gobierno de la Pampa está la FIA y uno puede denunciar anónimamente sin tener que dar nombre.

-Aquel paciente que presenció o escuchó o estuvo ahí cuando sucedieron estos hechos de violencia, lo que tiene que hacer es acercarse a esos compañeras o compañeros que estaban sufriendo violencia y ofrecerse como testigo para que la fiscalía los convoque a declarar.

El derecho de trabajar en paz

Al respecto de cómo deberían ser las relaciones y el ambiente de trabajo en los centros de salud opinó: “Deberíamos trabajar en un ambiente de camaradería, empatía, solidaridad, compañerismo y dejar las cuestiones personales para la vereda, porque ni el paciente tiene porqué tener una atención mala”.

-Nosotros somos servidores públicos y tenemos que entender que todos y todas las directoras de los centros de salud, directores de los hospitales, jefes de servicio somos trabajadores y después dejamos ese puesto, que es unilateralmente elegido a dedo porque no hay concurso, y volvemos a la trinchera a laburar con nuestro compañero al que maltratamos.

Sobre su función: “Si no entendemos que todos somos servidores públicos, y que nos debemos al pueblo y que nos retribuyen nuestros salarios con los impuestos, no entendemos nada. Y continuó: “Me parece que hay algunos compañeros que han estado en algunas jefaturas que se pensaron que era su clínica privada y entonces se equivocaron de lugar (…) No cualquiera es jefe”, concluyó.