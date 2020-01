Quilmes: encontraron ahorcado al hombre que había desaparecido antes de la cena de Fin de Año

“La data de la muerte es de 24 horas”, indicó el fiscal Leonardo Sarra minutouno.com. Según el sitio DataJudicial, el hombre había realizado una extracción importante de dinero de un cajero automático el 30 de diciembre y se fue sin rumbo con su moto. El último contacto con su familia fue el 31 de diciembre.

«Teníamos que encontrar para pasar Año Nuevo con él y durante todo el día no nos pudimos comunicar, tenía que pasar a buscar a mi hermana 20.30 y no pasó. Fuimos a su casa y estaba todo apagado, como no teníamos llave forzamos la puerta, solo encontramos su celular enchufado«, reveló una de sus hijas, Marilyn a C5N.

Esains se dedicaba a la venta ambulante de pochoclos y garrapiñadas. Tenía 59 años. Inteviene en el caso la UFI 2 de Quilmes.