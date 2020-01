Alberto: «No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento»

El presidente, Alberto Fernández, afirmó que no congelará las jubilaciones, pero criticó al gobierno del exmandatario Mauricio Macri por utilizar «una fórmula de imposible cumplimiento» y señaló que él se hará cargo del «bodrio» que dejó el exjefe de Estado.

«Los jubilados han sido muy maltratados en este tiempo. Sé que muchos de ellos no nos votaron porque se enojaron con los modos de Cristina (Kirchner)… pero no me importa. Hay que ayudarlos a salir de esta situación. Lo que hizo Macri es de una irresponsabilidad supina: les cambiaron la fórmula para poder mandarle a María Eugenia Vidal 100 mil millones de pesos para la campaña de la Provincia», dijo a radio Continental, citado por el diario Clarín.

«Detesto la mentira. No soy como Mauricio Macri. Su fórmula es impagable y el salario real de un jubilado cayó. Vamos a seguir aumentándoles con toda la generosidad que podamos. No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento. Ahora uno tiene que ordenar el tema. Macri se fue y dejó todo este bodrio. Yo me hago cargo. No pienso hablar de la herencia, pero por favor entiendan las dificultades del problema», añadió.

«Las paritarias podrían ser por partes, a partir del 31 de marzo. Quisiera recuperar el salario real que se perdió durante el gobierno de Macri, que fue del 20 por ciento. Pero también hay que entender que nos metieron en la cancha perdiendo 5 a 0», consideró.

Además, dejó definiciones sobre varias cuestiones de la coyuntura económica, como el cepo al dólar, la balanza de pagos del Estado y los aumentos en las jubilaciones.

Ajuste fiscal

Por otro lado, señaló que aparecieron «deudas impagas» anteriores a su gestión. «Nos hemos puesto un deadline como para tener en claro cómo funciona la economía y juntar datos que hoy no tenemos. La fecha es el 31 de marzo. A partir de ese momento estaremos en condiciones de proyectar todo. La economía está llena de sorpresas. En todos lados de la administración me aparecen deudas impagas».

«Pasa en materia de salud, de publicidad en los medios… a todo hay que encontrarle una solución. Y eso no figura en el déficit. Quiero saber a ciencia cierta cuál es la deuda que el Estado tiene», agregó.

«Estamos trabajando en tranquilizar la economía. Esto exige ordenar los números del Estado. No tengo ningún empacho en decir que soy muy cuidadoso de las deudas públicas. ¿Qué es el ajuste? ¿Poner en orden las cuentas públicas? Si es así, hicimos un ajuste», opinó.

«Pero el ajuste no lo pagaron los que menos tienen. Lo pagaron los que están en mejor situación: el campo, las mineras, el petróleo, los que tienen bienes en el exterior… Por eso quiero ser franco y sincero: hemos volcado a los que menos tienen dinero para que estén mejor. Mi obsesión es terminar con el hambre. Pido sensatez, que todos tengamos en claro el punto de partida y la necesidad que tenemos de tranquilizar la economía», afirmó.

Deuda

Sobre la deuda, el Presidente explicó que «todo» lo que están «haciendo es planificado; no hay improvisación».

«Estamos negociando, pero nadie va a jugar mostrando las cartas que tiene. A todos les pido paciencia hasta el 31 de marzo. Ahí voy a tener el escenario decidido», dijo.

Sobre el cepo al dólar

Fernández manifestó que la medida continuará «porque en la Argentina no hay dólares» y aludió al expresidente: «El cepo lo puso Macri, eh. Yo lo he criticado siempre. Tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles».

«Estamos viendo qué alternativa tener para que no afecte las inversiones. Hay que entender que el dólar es un bien. Y cuando un bien falta, ¿qué pasa? Es caro. Es una historia de siempre y no se va a cambiar de una noche a la mañana. Me resulta antipático, pero bueno. En el Banco Central quedan disponibles 10 mil millones de dólares… no hay mucho espacio para bajar el impuesto», indicó.

«Están viniendo inversiones: no es una lluvia de dólares, sino ir recuperando de a poco la confianza para que el inversor crea. Poco a poco van a ir apareciendo. Están subiendo los depósitos en dólares. Todo va a ser paulatino», expresó.