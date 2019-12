Alberto Fernández pidió «paciencia» y dijo a que a fines de marzo tendrá un «escenario definido»

“Nos hemos puesto una línea final para tener en claro el funcionamiento de la economía. El 31 de marzo vamos a tener datos que hoy no tenemos, a partir de ese momento vamos a estar en condiciones de proyectar todo en todos lados”, expuso y agregó: “Me aparecen deudas impagas que no figuran en el déficit”.

«A todos les pido paciencia hasta el 31 de marzo, cuando voy a tener un escenario definido», insistió y agregó sobre las paritarias: «Les pido que hagan acuerdo hasta el 31 de marzo y con el escenario definido sabremos cómo movernos».

“Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados”, indicó luego de que el primer programa se prorrogó hasta el 31 de marzo y el otro está bajo examen. Luego indicó que “la lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos”.

En ese sentido, indicó: “Uno de los grandes problemas de la inflación es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos para prevenirse aumentan los precios”.

También indicó a Radio Continental que “la ley de góndolas ya salió de la cámara de Diputados. Se ha tratado bien. Estoy esperando el inicio de la actividad parlamentaria y ver cómo reaccionan los supermercados”.

“Estamos trabajando con el tema del IVA, porque el problema de la canasta básica es que hay productos que tributan un IVA reducido. Por ejemplo, para el sector lácteo podría haber una reducción”, sostuvo y agregó sobre el reclamo a los grandes supermercados: “Estamos pidiéndole que absorban parte de ese 21 por ciento. Tenían IVA cero, pero no tenían precios controlados, muchos de esos precios han subido”.

“Estoy muy interesado en el que problema de los precios se ordene, está muy desordenado porque la economía estaba muy inquieta, sin rumbo. Eso hacía que se generara la inflación autocostruida. Ahora estamos calmando la economía y todo puede ser más previsible, por eso les pedimos a los empresarios la responsabilidad que les cabe”, explicó.

Luego apuntó que “los que están pagando el ajuste son los exportadores, el campo, los que tienen cuentas en el exterior. No lo está pagando la gente”.

Además explicó: “El cepo tiene que seguir porque no hay dólares en Argentina. Eso lo puso Macri. Estamos viendo las alternativas para que no afecte las inversiones. La gente se enoja, pero el dólar en Argentina es un bien. Cuando los bienes faltan son muy caros. Pero además nosotros necesitamos los dólares para proteger la producción. A mí me resulta antipático, yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles”.