Ramos Padilla rechazó aceptar a D’Alessio como arrepentido en la causa por espionaje ilegal

En la causa en que se investiga a una red de espionaje ilegal también se encuentra procesado el fiscal federal Carlos Stornelli y tiene como imputado al periodista Daniel Santoro.

Para Ramos Padilla, D’Alessio no sólo no aportó nada nuevo a la causa sino que le quedó claro que sólo buscaba beneficarse de una reducción de la pena en tanto arrepentido. «Los datos que aporta no resultan significativos, ni permiten inferir un avance sustancial de la investigación”, ni en los casos en los que está procesado, “ni respecto de las decenas operaciones de inteligencia y espionaje ilegal en los que se encuentra directamente involucrado Marcelo D ́Alessio y también muchos otros imputados”.

D’Alessio está acusado de extorsionar, en nombre del fiscal Stornelli, a un productor agropecuario con información obtenida en el marco de una red de espionaje ilegal. El fiscal Juan Pablo Curi había recomendado aceptar a D’Alessio como arrepentido pero el magistrado desestimó este lunes esa posibilidad.