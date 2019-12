La familia de Nadia reclamó seguridad porque hoy levantaban la custodia pero inmediatamente fue restituida

Hoy se levantaba la custodia policial en la terapia del Molas, que había sido pedida luego que allegados a Laureano González quisieran ingresar.

La familia de Nadia Lucero, la joven que permanece en coma tras una brutal golpiza que le dio su novio Laureano González, volvió a reclamar por las condiciones de seguridad en la sala de terapia intensiva donde está alojada.

Luján, hermana de Nadia, advirtió en un posteo en las redes sociales que este lunes levantaban la custodia policial en el lugar luego de una serie de hechos confusos ocurridos durante los primeros días de internación.

“Empezamos con esta nueva batalla de todos los días. Hoy salir a pelear la custodia para mi hermana. Sí, gente: aunque parezca ridículo, yo tengo que salir a pedir por favor que le vuelvan a tramitar la seguridad porque nadie me avisó que hoy se tiene que retirar la Policía de la terapia”, contó Luján. En diálogo con Impacto Castex dijo que el comisario Alarcón «se puso en contacto con nosotros y nos pidió que nos quedáramos tranquilos que a mi hermana no se le iba a sacar la custodia». «Cualquier cosa que necesiten no duden en llamarme, estoy a su disposición», dijo Luján que en un llamado se lo comentó el comisario.