Descontento entre deportistas por los criterios de selección de los Premios Caldén

El pasado sábado se realizó la entrega de los Premios Caldén 2019, organizado por el Círculo de Periodistas Pampeanos, y nuevamente aparecieron quejas por “premios mal dados” . Resulta que entre deportistas pampeanos hace rato viene existiendo cierta disconformidad con respecto a cómo se eligen finalmente los ganadores de cada terna.

Según el Circulo de Periodistas Pampeanos, siempre se tiene en cuenta la «participación y continuidad » que tienen los y las deportistas. No obstante, hace rato que «no se valoran los esfuerzos y la trayectoria» de los mismos. O por lo menos así lo expresó una joven –cuya identidad se resguarda- ayer en un descargo a través de su cuenta de Facebook.

La crítica se suma a la que días atrás realizó la atleta Bianca Montiel, quien dijo que los premios del Círculo de Periodistas Deportivos “están corrompidos”.

Bianca Montiel lanzó una grave acusación en su muro de facebook en relación al Círculo de Periodistas Deportivos Pampeanos. La pampeana, polémica como siempre, habló de la fiesta del deporte que se realiza todos los años donde se entrega el Caldén de Plata y se elige, con el Caldén de Oro, a el o a la mejor de la provincia. (Fuente el Diario De La Pampa)

“Solo quiero aclarar que yo renuncié a dicha entrega… No tiene ninguna validez, están totalmente devaluados y corrompidos” dijo. Y confesó que no necesita que algún periodista la elija.

“Las personas ya me eligieron… Gracias a Dios los norteamericanos vieron mi esfuerzo y compromiso… y no solo eso, sino que me contrataron y becaron para traer hasta los Estados Unidos mi talento y sacrificio, cosa que jamás nunca, ningun otro atleta pampeano logró”.