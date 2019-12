El amor vence al odio: Marcharon en Santa Rosa por Nadia Lucero; pidieron justicia y repudiaron las amenazas que recibió la joven en el Molas

En una tarde de mucho calor, marcharon nuevamente por Nadia Lucero: la joven de 22 años que lucha su vida en el Hospital Lucio Molas en Santa Rosa. Mientras Nadia permanece internada en el área de Terapia Intermedia, sin poder despertar, la familia Lucero recibió durante esta última semana una “lápida” con flores y una cruz (una especie de gualicho), que llevaba escrito: “Nadia murió”, como señal de amenazas. En este marco, se inició una investigación a cargo de la fiscal Cecilia Martini. Además, Jorge Lucero, padre de Nadia, aseguró que la justicia llamó a decarar al Jefe de seguridad del Hospital sobre las amenazas.

Alrededor de 200 personas entre familiares y amigos, y organizaciones sociales marcharon esta tarde para pedir justicia por Nadia Lucero, quien fue brutalmente golpeada por su novio Laureano González. Si bien el principal autor del hecho se encuentra detenido (González) la justicia comenzó a investigar esta semana las amenazas que recibió la Familia Lucero en el Hospital, donde según cuenta el padre de Nadia, ya declaró el jefe de seguridad del Molas.

La marcha se dirigió hasta la Casa de Gobierno, como símbolo para que el Estado profundice sus políticas para erradicar – a través de la prevención -la violencia de género en la provincia, y exigir #NiUnaMenos. También hubo reclamos para que la justicia acelere el juicio contra González, y se promulgue su condena a la cárcel común.

Por último, según pudo saber este medio, la joven no está sedada y respira espontáneamente con traqueostomia, no requiere diálisis, apertura ocular espontánea pero sin conexión con el medio.Tiene que seguir con rehabilitación neurocognitiva y motora. Si el lunes no tiene ninguna complicación pasará a sala de clínica médica.

Fuente: dosbases