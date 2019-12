El intendente, Juan Cruz Barton manifestó su enojo porque Intendente Alvear no será sede de la UNLPam; «el rector Oscar Alpa cometió un error gravísimo y lo hago total responsable”

El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, reconoció que la localidad no será sede de la UNLPam para dictar carreras y dijo que el rector Oscar “Alpa cometió un error gravísimo y lo hago total responsable”.

Y adelantó que buscará ser subsede de la universidad virtual de Quemú Quemú hasta que lo autoricen a dar carreras a distancia de universidades de Buenos Aires.

“Realmente siento que se cometió una injusticia, porque fuimos los pioneros en pedir la universidad para Intendente Alvear”, indicó el jefe comunal a un medio televisivo de General Pico. “Alpa cometió un error gravísimo y lo hago total responsable”, se quejó el intendente Barton sobre la decisión del rector de la UNLPam y del Gobierno Provincial.

“Habrá intereses mayores, o cosas raras, por los que se la dieron a Realicó”, afirmó Barton. Y agregó que “hoy me están dejando sin nada, pediré las explicaciones correspondientes al Gobierno”.

Sostuvo además que “yo sin universidad no me quedo. Pasé por Quemú, donde dictan 64 carreras, y yo me vine encantado. Voy a pedir autorización al Gobierno de La Pampa para poder traer esas facultades a Intendente Alvear, primero siendo una subsede de Quemú”, adelantó.

Fuente: El Diario