Silvio Suzan: «Acepté venir a Estudiantil porque es un club grande, ordenado, me gustó el proyecto y la calidez de la gente»

En diálogo con Impacto Castex, Silvio «El Ruso» Suzan se mostró contento con la decisión que tomó de jugar en el tricolor. «Después de tantas veces que me han llamado, se dio en el momento justo, se dio cuando se tenia que dar», sostuvo.

Desde que llegó a Castex y después de su partida de Racing, Suzan dijo, «la vengo remando en cuestiones personales, de lo que se habla de mí, lo dejo al margen, yo sigo trabajando, en silencio, tranquilo, sé la clase de persona que soy», «días atrás me llamó un club grande como es Estudiantil y acepté, estoy muy contento de vestir esta camiseta», manifestó.

Natalia Piris: ¿Estás tranquilo ya que hace tiempo atrás vestiste los colores de la vereda de en frente? ¿No hay ningún reproche y estás ciento por ciento convencido de estar acá?

Silvio Suzan: Personalmente estoy muy tranquilo, el tiempo me dio la razón, porque a raíz de eso se desmantelaron algunas cosas. Por ahora este sigue siendo mi trabajo, y ojalá que en el 2020 me pueda quedar en Estudiantil por varios años más.

NP: Te fuiste con la peor, siempre dije que tenías que estar en Estudiantil, tal vez no era el momento pero sí es este y hay una expectativa para el 2020 para la gente tricolor. ¿Ya te has reunido con el plantel?

SS: Desde 2017 veníamos hablando, se dio en el momento justo, este es el mejor momento. Con respecto a Nacho y el plantel, los jugadores locales tuvimos el primer entrenamiento. Me trataron re bien, ya los conozco, somos gente grande, la gente del bohemio es muy cálida y me hizo sentir muy bien. Este grupo me devolvió las ganas de ir a entrenar, con esa alegría que iba antes. Con nacho he hablado muy poquito pero ya nos vamos a encontrar para saber qué es lo que quiere como jugador y de mí dentro de la cancha.

Ante tantas idas y vueltas, «El Ruso» se decidió por vestir la camiseta del bohemio para el 2020, tuvo su paso por Matienzo de Luiggi, Racing de Castex, donde no tuvo su mejor versión como jugador, ya que la institución Alba no supo aprovecharlo en este último tiempo y por último disputó el Torneo Provincial 2019 jugando para Sportivo Realicó. Afirmó «tener bien clara la decisión» y declaró «gracias a dios me llamó Estudiantil, quería quedarme acá en la localidad, no lo hago, ni tomo como una revancha para nada, porque tuve ofertas de otros clubes, me decidí por Estudiantil porque es un club grande, ordenado, me gustó el proyecto, la comodidad. Priorizar a mi familia, y estudiantil es estudiantil. Quiero acompañar a este proyecto».

NP: Se termina el año y toda la parcialidad bohemia está con todas las expectativas puestas en el próximo año y con las expectativas de que el 2020 va a traer grandes logros para el Tricolor. ¿Qué mensaje le dejas a la gente de Estudiantil?

SS: Primero que nada agradecer a esos hinchas que son de Estudiantil, y a mis conocidos que me escribieron, eran buenos halagos para mi, con mensajes alentadores. Decirle a la gente bohemia que el plantel se va a entrenar al máximo, va a llegar al torneo de la mejor manera, para dejar a Estudiantil donde se merece, bien arriba.