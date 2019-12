El bloque de Diputados de la UCR quiere saber quiénes son los mentirosos por la coparticipación ante los dichos del Ministro de Hacienda, Franco donde se refirió a «municipios mentirosos»

El bloque de Diputados de la UCR presentó ayer un pedido de informes al ministro de Hacienda Ernesto Franco a raíz de las declaraciones que el funcionario realizó el martes en radio local, en la que se refirió a «municipios mentirosos» al responder a una consulta vinculada con la nueva Ley de Coparticipación que podría empezar a debatirse el próximo año.

Los legisladores del radicalismo quieren saber de qué localidades habla cuando utiliza esa expresión. Para el bloque opositor «municipios mentirosos» es un eufemismo para personificar a intendentes y presidentes de comisiones de fomento que fraguan la información que les solicita el Ministerio de Hacienda y Finanzas en términos de la Ley de Coparticipación Municipal.

El pedido de informes fue impulsado por Mauricio Agón y acompañado con las firmas de Francisco Torroba, Marcos Cuelle, Agustina García, Lorena Clara, Estela Guzmán y Andrea Valderrama Calvo.

La frase le valió al ministro Franco una fuerte réplica de parte del diputado oficialista Ariel Rojas, exintendente de Toay, quien 24 horas después de acusar al funcionario provincial de faltarle el respeto a los intendentes, volvió a referirse al tema para bajarle el tono a la polémica (ver abajo).

Extemporáneo

Lejos de calmar las aguas, el radicalismo dijo que los dichos de Franco fueron extemporáneos dada la antigüedad que tiene como ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa. «Dada su comprensión de la problemática, por qué motivo no se manifestó cuando en el mes de febrero de 2016 la por entonces intendenta municipal de Realicó Roxana Lercari denunció públicamente, y ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que se antecesor en el cargo había adulterado información respecto de la percepción de ingresos propios de la Municipalidad con la finalidad de que fruto de su espurio incremento a través de la maniobra perpetrada la localidad pueda verse beneficiada al momento del cálculo del índice de distribución secundaria», le preguntaron.

Interpretación

En los fundamentos, asegura que hace tiempo la relación fiscal entre la Provincia y los municipios «esconde una especie de tema tabú» que los sucesivos gobiernos peronistas se negaron a abordar, el cual resulta determinante al momento de precisar el tamaño de la porción que le toca a cada localidad de la parte de la masa coparticipable que se llevan los municipios y las comisiones de fomento.

Explicaron que ello se desprende de la mala y/o forzada interpretación que se ha venido haciendo del inciso ‘c’ del artículo 4 de la Ley de Coparticipación Municipal 1065, el cual establece que el 40% del índice que se confecciona para determinar lo que le corresponde a cada pueblo o ciudad se explica por la relación entre los recursos propios que recibieron individualmente en relación a los recursos propios del conjunto de todas las comunas.

Números inflados

La distorsión se genera -explicaron- cuando entre los recursos propios, además de los ingresos por tasas, derechos, licencias, contribución de mejoras o retribuciones de servicios, se consideran los ingresos que generan emprendimientos comerciales que prestan algunas comunas pequeñas, como la venta de combustible, puesto que en esos municipios no existen bocas de expendio privadas.

Pero además aseguraron que se genera otro problema cuando el jefe comunal de una localidad que no tiene actividades comerciales anexas ve que las comunas que sí lo tienen se llevan una proporción mayor de coparticipación, lo que hace que su parte disminuya. En ese sentido, el pedido de informes menciona el caso denunciado por la exintendenta de Realicó, quien aseguraba que su antecesor en el cargo había «inflado» los números de ingresos municipales para obtener un cálculo favorable para la coparticipación. También recordó una denuncia similar contra el exintendente de Santa Rosa Luis Larrañaga.

Rojas intenta bajar el tono del cruce con Franco

El diputado provincial del PJ y ex intendente de Toay, Ariel Rojas, reafirmó sus críticas contra las declaraciones del ministro de Hacienda Ernesto Franco, que días atrás habló de la existencia de «municipios mentirosos» en medio del debate por la nueva ley de coparticipación.

«Es muy difícil la tarea de un intendente como para que venga alguien y los tilde de mentirosos», sostuvo Rojas en diálogo con radio local.

Además, el legislador consideró que «la postura del ministro no le va a hacer bien a la provincia al tener que reformar una ley madre como es la de coparticipación», y agregó: «Debería adecuar sus expresiones para contribuir a la causa».

Por estos días, las declaraciones del ministro Franco y la respuesta de Rojas generaron el primer cruce interno de la gestión del gobernador Sergio Zillioto. En este sentido, ante la pregunta de si se abre una discusión hacia adentro del Frente Justicialista Pampeano, el legislador bajó el tono al aclarar que «la verdad no lo hice con esa intención».

«Lo único que quise resaltar es lo mal que me sentiría como intendente si un ministro me trata de mentiroso sin haberlo sido. No tengo dudas de que a lo mejor lo dijo en chiste, seguramente tendrá sus explicaciones y quizás lo aclare o no», agregó.

Nueva ley

Durante la entrevista, el ex jefe comunal resaltó la necesidad de trabajar para lograr una ley «que permita a futuro a los municipios tener las reglas claras para que no haya confusiones, problemas y malos entendidos».

Al enumerar algunos de los motivos por los que considera que es necesario el debate por la distribución de ingresos entre la provincia y los municipios, Rojas habló del escaso tiempo que manejan las municipalidades a la hora de presentar los balances anuales. «Cada municipio tiene solo 15 días para presentar los balances al gobierno provincial. En ese tiempo no alcanzan a ser puestos en consideración por los consejos deliberantes», explicó al tiempo que agregó que «seguramente hay municipios con problemas, es muy compleja la situación que atraviesan».

Por otra parte, habló de los «premios» establecidos por la actual ley para aquellos municipios que recaudan más y dijo que «la ley tiene que contemplar casos en donde es difícil aumentar la recaudación».

Y ejemplificó: «¿Cómo hace el intendente de Puelches para emparejar las posibilidades de mayor recaudación frente a una ciudad como Santa Rosa? También hay que tener en cuenta qué sucede con aquellas situaciones en las que es imposible recaudar más, cómo en un lugar que se inunda y se subsidia a los vecinos por algún servicio que no se presta. Ahí hay recursos que no ingresan y se acentúan las posibilidades del municipio para salir de ese pozo».

Fuente: La Arena