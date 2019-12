Los estrenos de Netflix para enero 2020 con grandes retornos y clásicos de todos los tiempos

Año nuevo, títulos nuevos: el lema de Netflix que mantiene en expectativa a millones de consumidores de la plataforma de streaming que mes a mes renueva su catalogo.

Para arrancar el 2020, se dio a conocer el listado de novedades que arriban al gigante on demand: habrá nuevas entregas de series como Grace and Frankie, BoJack Horseman, Sex Education, Anne with an E y Hip-Hop Evolution; y clásicos del cine como La última tentación de Cristo; Ray, La teoría del todo; y Jurassic Park; y la segunda parte de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodíaco, entre muchos otros contenidos.

Series

1 de enero

Mesías

Spinning Out

Contéstame 1988: Temporada 1

Porque esta es mi primera vida: Temporada 1

Pon tu nombre en alto: Temporada 1

Sálvame: Temporada 1

3 de enero

Anne with an E: Temporada final

5 de enero

La bella y las bestias: Temporada 1

10 de enero

AJ and the Queen

Titanes: Temporada 2

Zumbo’s Just Desserts: Temporada 2

Deber/Vergüenza

Medical Police

15 de enero

Grace and Frankie: Temporada 6

17 de enero

Sex Education: Temporada 2

Hip-Hop Evolution: Temporada 4

20 de enero

Knightfall: Temporada 2

23 de enero

October Faction

24 de enero

El mundo oculto de Sabrina: Parte 3

No te puedes esconder

29 de enero

Next In Fashion

30 de enero

No hables con extraños

31 de enero

Diablero: Temporada 2

BoJack Horseman: Temporada 6 (Parte B)

Ragnarök

Soy un asesino: Temporada 2

Drácula (Próximamente)

Películas

1 de enero

Mamma mia!

Paddington 2

Ray

La teoría del todo

La última tentación de Cristo

Hogar dulce hogar

Baila conmigo

Identidad desconocida

Bourne: El ultimátum

Parque jurásico

El mundo perdido: Parque Jurásico

Parque Jurásico III

El legado Bourne

La supremacía de Bourne

Jane Eyre

Encuentros cercanos del tercer tipo

Actividad paranormal: Los marcados

Transformers: La era de la extinción

3 de enero

Todas las pecas del mundo

15 de enero

Quien a hierro mata

Mujeres del siglo XX

Mi vida a los diecisiete

17 de enero

A Fall from Grace

Vivir dos veces

19 de enero

Todo, todo

24 de enero

El sol que abrasa

31 de enero

Diamantes en bruto

37 segundos

Documentales y especiales

1 de enero

Drugs, Inc.: Temporada 6

Jeff Dunham: Unhinged in Hollywood

2 de enero

El sexo, en pocas palabras: Miniserie

8 de enero

Cheerleaders en acción

21 de enero

Fortune Feimster: Sweet & Salty

22 de enero

Pandemia

28 de enero

Alex Fernández: El mejor comediante del mundo

29 de enero