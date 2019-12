Mensaje mafioso para Nadia Lucero y su familia; ahora temen por la vida de sus hijos

La hermana de la víctima de violencia de género -que lucha por su vida en la terapia del Molas- denunció que dejaron una réplica pequeña de una lápida con su nombre.

La familia de Nadia Lucero denunció que dejaron un mensaje amenazante en la parte trasera del Hospital Lucio Molas. “Se piensan que nos vamos callar, que nos van a intimidar con estas cosas. ¿Les preocupa que cuando Nadia despierte hable y perjudique a alguien más?”, se preguntó Luján, hermana de la víctima, en diálogo con Impacto Castex.

“Sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No van a parar las movilizaciones y si a mi hermana o alguien de mi familia les pasa algo saben a quienes señalar. No tenemos miedo y se va a hacer justicia de una u otra forma”, alertó.

Luján le contó a este diario, que el bebé de Nadia que tiene tan solo dos añitos le gusta mucho las palomas, y cada vez que se refiere a ellas dice: «Lopa». “Este es el «regalito» que dejaron hoy en el hospital simulando una lápida, flores , una cruz y una nota diciendo que mi hermana Nadia Lucero había muerto y la nota concluía «es un mensajito de tu amigo lopa», contó Luján.

Luján, hermana de Nadia, «pasé toda la noche en el hospital cuidando a mi hermana, porque estamos todo el día acá, y en el día estamos todos afuera en el playon para no molestar a los enfermeras y médicos». «Hoy a las 5.30 de la mañana, cuando empezó a llegar el personal a trabajar, vieron en la parte trasera del hospital, una lápida de cemento, con una cruz y flores, con un mensaje mafioso», dijo Luján. «Nadia Lucero había muerto y la nota concluía «es un mensajito de tu amigo lopa». «Personal del hospital llamó a mi papá que se viniera urgente porque habían encontrado esa lápida», «cuando mi papá llegó, me llamó que salga urgente afuera y me contó lo que había pasado, pero lo extraño fue que el Jefe de Seguridad del hospital, Leandro Casanio o Casagno, hizo desaparecer esa lápida y no nos permitió verla, cuando nos acercamos a decirle que nos muestre la lápida, nos dijo «que la había tirado, porque eran cosas normales que ocurren en el hospital». Y Luján también dijo que «es todo muy raro, hay gente recorriendo las 24 horas y… ¿Nadie pudo observar que alguien dejó eso?, temo por la vida de mis sobrinos, (los hijos de Nadia)».

La joven, agredida de manera salvaje por Laureano González el domingo 15 de diciembre, permanece internada en terapia intensiva. En los primeros días, la familia pidió custodia policial en la terapia porque hubo situaciones «raras», como que terceras personas, ajenas a la familia, intentaron ingresar al lugar.

Ahora se agrega este mensaje macabro en el mismo hospital. «Nadia murió. Hoy nos despedimos con mucha tristeza de vos», es la leyenda del papel que dejaron con la réplica de la lápida.

Los familiares parcen entenderlo como una advertencia mafiosa: la hermana indica que creen saber de dónde vienen, que no se van a callar y que puede haber más personas involucradas en el ataque a Nadia, además de su pareja, acusado por la justicia y preso, por el delito de tentativa de homicidio agravado.

¿Más encubridores?

El fiscal Walter Martos, a cargo de la investigación, está indagando dónde estuvo el agresor las 24 horas posteriores al hecho, mientras lo buscaba la policía, para determinar si hubo más encubridores.

Ya está acusada de encubrimiento la pareja de la vivienda dónde el atacante estuvo desde el lunes a las 24 hasta el momento en que los uniformados lo atraparon, escondido y con el auto camuflado en el patio.

Por la brutal agresión está detenido el novio de Nadia, Laureano González, acusado de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género.

González la agredió entre el domingo 15 y el lunes 16 de diciembre a la madrugada, cuando la trasladó en su automóvil y la dejó en el Hospital Lucio Molas.

Luego se dio a la fuga y fue detenido el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Santa María de las Pampas.

Allí también detuvieron Claudio Reyna y su pareja, ambos acusados de encubrimiento. Al novio de Nadia y Reyna les dieron 90 días de prisión preventiva, mientras que a la mujer le dieron arresto domiciliario con pulsera electrónica.Esta semana, a González lo trasladaron al Laboratorio Forense a realizarle una extracción de sangre para cumplir con la diligencia ordenada por la jueza Florencia Maza. Con esa información genética buscarán compararla con las pruebas recolectadas en la escena del ataque, en su automóvil y en la vivienda donde estuvo escondido por casi dos días.

Otra marcha

Nadia Lucero sigue internada en estado crítico en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. El último parte médico detalla que comenzaron a quitarle el respirador artificial por intervalos de una hora y media con un total de tres horas por día.

‘Sin ninguna complicación. La única novedad es que la desconectan del respirador de a ratos‘, contó a El Diario Jorge Lucero, papá de Nadia, el miércoles.

‘Comenzaron a sacarle el respirador de a una hora y media con un máximo de 3 horas por día. Por ahora ha respondido bien, pero sigue sin despertarse‘, añadió.

‘Es un poquito de aliento, un pequeño adelanto, pero lo neurológico sigue complicado‘, se lamentó.

Otro detalle que ha cambiado es que en los últimos tres días no le hicieron diálisis. ‘Por ahora no está siendo necesario, si tuvieran que hacerlo de nuevo, ya nos dijeron que lo harán‘, indicó.Marcha.

Jorge Lucero pidió el acompañamiento de la sociedad para la realización de la segunda marcha en reclamo de justicia. Será el viernes 27 de diciembre a las 17 en la Plaza San Martín, y se hará, en simultáneo, una manifestación similar en General Acha y General Pico.

‘Vamos hacer el mismo recorrido del otro viernes, nos concentramos en la Plaza San Martín y marchamos hasta la rotonda de Casa de Gobierno‘, informó Lucero.