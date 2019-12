Buenos Aires: Varios «colectiveros Papá Noel» sorprendieron a los pasajeros en Navidad

En tanto, este lunes otros cuatro Papá Noel choferes de la línea 128 repartieron golosinas y peluches a los nenes en la Plaza Constitución de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. «Esta idea surgió hace poco en una reunión que hicimos con los compañeros. Tuvimos la idea de alegrar un poco a los chicos», explicó el colectivero Juan Loto.

Asimismo el interno 382, conducido por Ariel Morelli, hizo un recorrido especial por los barrios del oeste, vestido para la ocasión. Él también repartió golosinas a los pasajeros con menores. “La empresa me autoriza y hasta dona golosinas, pero toda la movida es armada por nosotros, los trabajadores. De hecho, mis compañeros o me compran cosas o directamente me dan la plata para que las compre yo», detalló Morelli.