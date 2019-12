Alberto Fernández: «La ley de emergencias hace que los que más tienen aporten más y no es de ajuste»

“Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño. No es honesto«, dijo el Presidente en dialogo con la periorista Any Ventura sobre las versiones de otros espacios políticos que habían indicado que las jubilaciones se iban a congelar con la iniciativa aprobada días atrás.

La ley dispone que «los que tienen privilegios, como el que distribuye luz y gas«, no apliquen aumentos hasta el mitad del año próximo, mientras enfatizó que no es de «ajuste» ya que “pide a los que más tienen en bienes personales que aporten más. A los que más producen y exportan, un aporte mayor. Y todo eso para quienes menos tienen«, evaluó.

De ese modo, insistió respecto de las jubilaciones: «Acabamos de dar un aumento en diciembre, dimos un adicional de diez mil pesos entre diciembre y enero y en marzo habrá un nuevo incremento«.

Además, resaltó la puesta en marcha de las tarjetas alimentarias y aseguró que «en Concordia, el primer lugar que las recibió, era una fiesta».

Por otro lado, señaló que en las fiestas de fin de año brindará por una Argentina en la que «los empresarios inviertan y ganan y los especuladores vayan perdiendo espacio».