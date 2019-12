Castex: El gobierno de Ziliotto le giró a la intendenta que lloró porque no tenía dinero, un anticipo de Coparticipación de $10 millones para que pueda pagar un adelanto de los sueldos

El gobierno provincial giró ayer un anticipo de Coparticipación y las autoridades municipales pudieron pagar un anticipo de sueldos de 10.000 pesos para trabajadores y contratados de la comuna, antes de las fiestas navideñas. «El dinero se acreditó e inmediatamente se hicieron las transferencias para que los trabajadores puedan disponer del anticipo salarial antes de las fiestas de Navidad», indicó la intendenta Mónica Curutchet.

Las diligencias administrativas fueron contrarreloj, dado que hoy no habrá actividad en las entidades bancarias. Ayer desde el Centro Cívico finalmente giraron el anticipo de fondos coparticipables que habían solicitado la intendenta Mónica Curutchet y el secretario de Gobierno, Luis Ordoñez, cuando se reunieron con el secretario de Asuntos Municipales de La Pampa, Rogelio Schanton. Y seguidamente las actuales autoridades municipales cumplieron con el tradicional anticipo salarial para las fiestas navideñas.

«Realmente hemos tenido un trato increíble en la Secretaría de Asuntos Municipales, en la primera gestión que realizamos. Y tenemos un apoyo muy valioso desde el gobierno provincial, porque hay jornadas donde no podemos dar a conocer todas las actividades que se realizan en el municipio, pero hoy también estuvieron técnicos de la Dirección de Ganadería recorrieron las instalaciones del Frigorífico de Pequeños Animales. Hay acompañamiento y celeridad en los trabajos, y eso realmente es muy valioso para nosotros», dijo ayer -a la tarde- Curutchet.

«Funcionarios no cobran».

La jefa comunal detalló que el anticipo salarial alcanza a aproximadamente 200 trabajadores -entre planta permanente y contratados-, pero aclaró que no alcanzará a los funcionarios y

concejales. «Todavía no firmamos las resoluciones de designación de los funcionarios, porque hemos tenido diversas actividades. Ese trámite lo vamos a cumplimentar entre jueves y viernes, para que dispongan de los beneficios del Sempre, y algunos funcionarios facturarán, pero también ya saben que cobrarán sus salarios cuando equilibremos las cuentas municipales», relató Curutchet.

«El regalo de Papá Noel lo tuve cuando nos confirmaron que había ingresado el dinero para pagar el anticipo salarial. Más no podemos pedir. Fueron días difíciles. Y esto aún no terminó porque ahora tenemos que terminar de pagar los salarios y aguinaldos de diciembre, hay un

aumento salarial y tenemos que analizar la adhesión al Bono de Navidad de 12.500 pesos. Así que hasta que no terminemos con todo esto, indudablemente no nos podremos relajar», agregó Curutchet.