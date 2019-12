Mamá Noel es de Santa Rosa y tuvo este hermoso gesto; una jovencita fue a una farmacia y no le alcanzaba el dinero para comprar el medicamento, se trata de una periodista santarroseña que se le acercó y le ofreció pagarlos

Una publicación se viralizó en el mediodía de este lunes 23 por el acto solidario de una joven de Santa Rosa: la madre de un bebé, que se encontraba en una farmacia y no tenía dinero para comprar un medicamento, contó que una mujer se le acercó y le ofreció pagarlos. «Esta flaca divina, Dios la puso en mí camino hoy. No sé cómo se llama. No le pregunté su nombre pero le pude sacar esta foto… Si alguien la conoce felicitenla y etiquetenla por favor«, escribió por Facebook y posteó un par de fotografías de esa «Mamá Noel», como la llamaron. Inmediatamente varios lectores la identificaron: se trata Mariel Schwert, una conductora televisiva y radial y productora de Canal 3.

La joven Verónica Navarro fue la que contó el episodio. Esto es lo que dijo:

«Esta flaca divina Dios la puso en mi camino hoy. No sé cómo se llama. No le pregunté su nombre, pero le pude sacar esta foto… si alguien la conoce felicitenla y etiquetenla por favor.

El es mí bebé Natanael. Tiene apenas 4 días Hoy fui a la farmacia Libertad a comprar gasas, alcohol para curar su ombligo y además de protectores mamarios y medicación para mí dolor ya que tuve cesaria. Pregunté cuánto salía las gotitas para el dolor de panza y me salía más de $400. Por la sencilla razón que era mucho y no me alcanzaba, decidí no llevarlas y esta maravillosa persona se me acerca y me dice «llevaselas, yo se las regalo».

Le dije que no, que estaba bien y me insiste. «Sí, en serio, llévalas. Regalo de Papá Noel».

Sabemos que Papá Noel no existe, ¡pero existen estas personas que te llenan el alma!

Palabras para agradecer no existe en este momento para mí no me alcanzaría ninguna! Deseo que toda bendición del cielo caiga sobre tu vida y tu familia. Te deseo muy feliz Navidad y que te sorprenda un mejor año por lo gran persona que sos. Grandes cosas vas a recibir!».

