Tal como anunció Curutchet en campaña, le empezó a dar vida a la noche castense; se realizaron tres fiestas al aire libre que no contaron con la habilitación municipal, se comercializó alcohol a menores y no existía ningún control policial, ni sanitarios

La policía de Castex…¿como no pudo desalentar este tipo de fiestas que fueron promocionadas o publicitadas en las diferentes redes sociales? Este tipo de “previas” o “fiestas al aire libre” no cuentan con habilitación municipal, se comercializa alcohol a menores de edad y no existen ningún control policial y/o sanitario.

La policía de Castex tomó conocimiento por “las distintas redes sociales” que durante el fin de semana se iban a realizar “previas o fiestas al aire libre” que no contaban con habilitación municipal.

Tras localizar los predios e identificar a quienes realizaban las publicaciones en las redes sociales, y finalmente se entrevistaron con “los organizadores y su entorno familiar” para “concientizar sobre los riesgos que generan este tipo de eventos sin ningún tipo de control”.

TRES FIESTAS PRIVADAS

Durante la madrugada de este sábado, se desarrolló “un evento de índole familiar y particular” donde se advirtió la concurrencia de menores (de edad) y/o venta de alcohol”; y durante la madrugada del domingo hubo otros dos eventos familiares.

En un domicilio de la zona de quintas sobre la vera de la ruta nacional 35, se constató la presencia de más de 50 personas mayores de edad, que concurrieron disfrazados, la policía dice que no detectó anormalidad, ni concurrencia de menores. Dicha fiesta cobró una entrada para tener bebida libre toda la noche de 300 pesos.

Y en el restante evento hubo más de 40 personas en un salón habilitado (propiedad de Garetto) y con seguridad privada, sin venta o cobro de entradas. Esta fiesta perteneció a la hija de una funcionaria municipal, cobraba 250 pesos la entrada y había canilla libre en bebidas toda la noche.

Tal como lo adelantó Curutchet en su campaña política, varias veces argumentando que quién gobernaba en ese entonces el peronismo en Castex, había matado la noche castense. La promesa de campaña de Mónica Cuutchet de Cambiemos era volver a reavivar la nocturnidad de la localidad, así lo estaría logrando a una semana de haber asumido, ya hubo tres fiestas privadas con venta de alcohol y cobros de entradas. AMPLIAREMOS