República Dominicana: Le «vapearon» en la cara, se sintió ofendido y se armó batalla campal

Una «batalla campal» fue protagonizada por al menos dos personas el pasado jueves en Esperanza Valverde, República Dominicana, cuando un hombre «vapeaba» sin cesar en un evento donde había mucha concurrencia.

En las cámaras de seguridad puede verse el momento en el que comenzó el brutal enfrentamiento.

Según los dichos de los testigos, varias personas le habían pedido al fumador que no lo hiciera al lado de ellos ya que el humo les molestaba, pero éste respondió que si no les gustaba que se fueran ellos ya que no era su problema. A raíz de la respuesta, todo terminó en la pelea.