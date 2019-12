El pampeano Federico Vasilchik ex Ferro de Pico y Nueva Chicago, ya es del Sliema Wanderers de la Premier League de Malta

El pampeano Federico Vasilchik firmó contrato ayer con el Sliema Wanderers de la Premier League de Malta y jugará en el país europeo durante el segundo tramo del torneo local.

El delantero piquense, que realizó casi toda su carrera en Ferro de Pico, viajó el viernes 13 con destino a Roma y de allí tomó un nuevo avión rumbo a la isla de Malta, donde realizó una prueba toda la semana y finalmente ayer se concretó el vínculo.

“Firmé contrato durante la mañana de este viernes, estoy contento. Por ahora es todo lindo, todo para bien. Es un club ordenado, con buenas instalaciones. Tiene una cancha sintética donde entrenamos todos los días, así que me estoy acostumbrando. En el equipo hay jugadores de todas las nacionalidades, un japonés, un nigeriano, muchos italianos, hay otro argentino con el que más me hablo”, le contó Vasilchik a El Araucanito.

El Sliema Wanderers es uno de los primeros clubes de Malta, fue fundado en 1909 y participó en la primera Liga jugada en 1909/10 (terminó en el segundo puesto).

Es considerado uno de los equipos más importantes del país ya que ganó en 26 ocasiones la Premier League de Malta, ganó en 21 oportunidades la Copa de Malta y 3 veces la Supercopa de Malta.

El entrenador actual es el romano Alfonso Greco, de 50 años, que intentará revertir el mal arranque en la actual Premier League, donde el Sliema marcha noveno con apenas 14 puntos. La Liga tiene 14 equipos, el campeón juega la Pre-Champions y el segundo y tercero la Pre-Europa League.

El líder es el Floriana con 31 puntos, seguido por el Gzira United y el Valletta con 25 unidades, más atrás están el Hibernians y el Sirens FC con 24 puntos.

Precisamente en la última fecha, antes del receso, el equipo donde jugará Vasilchik cayó 2 a 1 como local ante el puntero del torneo, Floriana.

El reinicio será el 11 de enero próximo ante Balzan (6º con 18 puntos) como local en el estadio Ta‘Qali que tiene capacidad para 17.000 personas, que sirve de escenario para los partidos internacionales de la Selección de Malta.

El equipo y el país

Federico Vasilchik contó que actualmente el plantel se encuentra en un receso y que en el mes de enero seguirá la competencia. “Ahora licenciaron a los jugadores para que se vayan cinco días a pasar las fiestas y después vuelven, yo me quedé entrenando para ponerme a punto con un profe de acá. Con respecto a mi habilitación, yo traje todos los papeles, calculo que no va a haber problemas. El torneo comienza el 10 de enero”, contó.

Con apenas una semana en el país, el piquense trazó una postal de Malta que tiene casi 500.000 habitantes y un ingreso per cápita de USD 30.550. “El país es un archipiélago, está compuesto por tres islas. Yo estoy en la más grande. La ciudad donde estoy, Sliema, es la más moderna”, comentó.

“La gente habla en inglés y en maltés, que es muy difícil. Yo me comunico en inglés, aunque no lo manejo bien, pero al hablar todo el tiempo me voy acostumbrando. Vivo a diez cuadras del club, comparto la casa con un italiano y un brasilero. Cada uno tiene su habitación”, explicó.

“Hay varias ciudades principales, pero están todas conectadas, no es que las separa un campo. Sliema, Gzira y Valetta están todas conectadas por las carreteras. Toda la isla está poblada. Lo que me sorprendió es que las calles son muy angostas, la gente maneja rápido igual. Vas caminando por la vereda y los colectivos prácticamente te tocan cuando vas caminando porque son muy, muy angostas. Por otra parte, veo que hay mucha influencia religiosa, como se acerca la Navidad están todas las calles decoradas, muy pintorescas”, detalló el atacante.

Cuando se le consultó sobre las comidas del país, Vasilchik dijo: “Nosotros nos cocinamos cada uno, pero veo en las calles mucha pizza y mucha pasta. Como está cerca de Italia tiene mucha influencia del país”.