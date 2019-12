El médico Jorge Rigutto denunció que fue víctima de una falsa denuncia, persecución y venganza del fiscal Andrés Torino

En diálogo con el periodístico Impacto Castex que se emite por la 99.9 el médico Jorge Rigutto, quien recuperó su libertad hace tres días, brindó de forma exclusiva su versión de los hechos, y alegó que el caso judicial que lo involucra comenzó por una “falsa denuncia” de su ex mujer y un intento de venganza del fiscal Andrés Torino.

Jorge Rigutto recuperó la libertad hace tres días. Según el diario de La Pampa, la fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado para condenar el profesional a tres años de prisión condicional por el delito de coacción. Además, le fijaron medidas de restricción de acercamiento, una perimetral de 200 metros, y la prohibición de cualquier tipo de contacto.

A este respecto, el acusado señaló: “Lo del juicio abreviado que dice en el diario es incorrecto porque según mi abogado, los juicios abreviados son inconstitucionales, por lo tanto, no deben ser homologados. Lo que queremos es llegar a un juicio para que se determine si hubo amenazas o no, por supuesto que no las hubo y nosotros vamos a demostrar que eso es una falsa denuncia”.

Rigutto había quedado preso hace dos semanas cuando se le dictó una prisión preventiva durante 30 días, a partir de supuestos incumplimientos de la restricción de contacto que le había dictado la justicia en el marco de la denuncia por amenazas de muerte en un contexto de violencia de género que su expareja, Paula Evangelina Braun, de 38 años, había presentado en mayo de este año.

Sin embargo, el juicio abreviado implica la finalización del conflicto penal y facilitó que Rigutto recupere la libertad.

La denuncia

El médico brindó de forma exclusiva su versión de los hechos. Para él, todo el proceso judicial estuvo motivado por una falsa denuncia de parte de su ex pareja, convencida por el Fiscal Andrés Torino, quien tiene una “enemistad manifiesta” con Rigutto.

-Yo fui víctima de una falsa denuncia en el mes de mayo, porque yo no amenacé a nadie, hecha por mi ex mujer porque le puse punto final a mi relación en marzo de este año. Dos meses después me hace una denuncia de que yo la había amenazado para que venda unas propiedades. Es falso porque fueron adquiridas por mí, ella no tiene capacidad contributiva, no tiene ingresos para comprar semejantes propiedades que yo fui adquiriendo con mi trabajo. Cuando me separé quería que pasen a nombre de mi hijo, por supuesto con el usufructo de la madre pero que sean de él para el día mañana.

Una vez radicada la denuncia, esta cae en manos de Andrés Torino, un fiscal de género al cual le habían operado de urgencia a un abuelo por un problema en el corazón en el año 2001, el Sr. Enrique Lucero. Según lo relatado por Rigutto, en ese momento le realizaron 4 by pass y tuvo <<una evolución espectacular de la cirugía, fue dado de alta a los 6 días y se fue a la casa>>. El problema estuvo en que pese a que la cirugía <<fue exitosa>>, en los días que siguieron el hombre no volvió a la consulta con los médicos debido supuestamente a problemas personales. Solo lo hizo recién 20 días después a causa de una infección superficial. Por esta razón fue re-intervenido, pero sufrió un ACV y murió al poco tiempo. A raíz de esto, la familia realizó varias denuncias por mala praxis, Los procesos fueron favorables a los médicos y perdieron todos los juicios. Para Rigutto hubo negligencia de parte de la familia <<por no haberlo llevado a la consulta en tiempo y forma>>.

La venganza

Con base en esta historia Rigutto considera que el accionar de Torino respondió desde un principio a una cuestión de venganza. “Cuando cae en su fiscalía él toma esto como algo personal, ve la oportunidad de vengarse y lleva adelante una serie de medidas que fueron in crescendo con el paso del tiempo hacia nosotros”.

Aparentemente, Jorge y su ex esposa Paula habían llegado a un acuerdo con respecto la cuestión patrimonial y a su hijo, pero Torino no hizo caso y siguió adelante con el proceso. “A toda costa quería llevarme a juicio, convenció a la denunciante de que esto había que llevarlo a juicio, desestimó todo el acuerdo que nosotros habíamos hecho. Todo esto como consecuencia de que él quería ejercer una venganza personal hacia a mí. Debió apartarse solo y no lo hizo, siguió adelante, profundizó la investigación”, expresó.

La detención

Rigutto había sido trasladado hace dos semanas desde Córdoba, donde fue detenido en el aeropuerto, a punto de tomar un avión hacia el exterior, cuando había una orden de detención dictada en los días previos por la jueza de Control Florencia Mazza por hostigamiento y amenazas después de las medidas de protección qué se habían dictado. (Fuente El Diario de La Pampa).

-Me estaba por ir de vacaciones, pero el fiscal me declara en rebeldía, no se por qué motivo, ordena mi detención y me detienen en el aeropuerto. Obviamente no me iba a fugar ningún lado por un caso de estas características. Nunca fui comunicado de estas medidas”.

Con respecto a las denuncias de una vida paralela con su ex esposa, sostuvo: “Imposible tener esa mentira, una persona no puede pasar 14 años viviendo una vida distinta. Yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que es falso. Ella lo hizo para dañar mi imagen. Es realmente ridículo, yo estoy divorciado hace más de 15 años, es de muy fácil comprobación, tengo actas de divorcio. Sí voy una vez al mes a ver a mi hija… De ahí a tener que soportar una acusación de este tipo es realmente una canallada”.

Los tiros

Semanas atrás Rigutto denunció en los medios que al llegar a un campo fue recibido con disparos.

Según el denunciante, todo ocurrió en un predio de la localidad de Perú, donde había sido citado por su exsuegro, Osmar Braun, para dialogar acerca de una deuda que data del año 2008.

¿Cómo fue el episodio de los tiros en el campo?

-Osmar Braun, de la localidad de Perú, debía muchísimo dinero a bancos, a la cooperativa y otros proveedores. Le solucioné todos los problemas económicos que tenía en ese momento, y me quedó debiendo una suma de 60 mil dólares que nunca me devolvió. Cuando me separé comencé a ver la posibilidad de que me devuelva todo el importe que me debía de hace más de 10 años. Me dijo que no podía hasta que un día me llama para ver como solucionábamos este tema. Cuando fui al campo sacó a relucir un par de armas y empezó a los disparos, eso fue lo que aconteció”, relató.

¿Cómo vas continuar tu vida ahora?

-Estuve detenido muy pocos días porque supuestamente la orden de detención nuevamente la libra este fiscal cuando estaba por viajar, según él yo había violado las órdenes de restricción hacia ella, solamente le mandé unos audios a la niñera, quería que tenga cuidado con la madre porque es psiquiátrica, tuvo

Border line, intentos de suicidio, el primero a los 7 años. Pero mi vida va a seguir dedicada a mi trabajo y a mis pacientes.

Rigutto denunció ser víctima de una persecución de un fiscal y concluyó con fuertes valoraciones hacia Andrés Torino: “No sólo es una mala persona, sino que es un corrupto y un inmoral porque utilizó plata de los contribuyentes para perseguir a alguien de forma deliberada, e inmoral porque debería haberse apartado de la causa y no lo hizo”. Y continuó “Estoy indignado, fue algo muy injusto”.

Asimismo, volvió a insistir en tildar de “enferma psiquiátrica” a su ex mujer. “Ella es una persona enferma que necesita tratamiento médico”, remarcó. Ella tiene trastorno límite de la personalidad, que se lo diagnosticó la doctora Noemí Olivera, una psiquiatra super reconocida de la Ciudad de Santa Rosa. En uno de los tantos intentos de suicidios que tuvo en el 2009, ingresó a la guardia del Lucio Molas, después de haber ingerido 50 pastillas de 50 miligramos y tuvieron que hacerle un lavado gástrico para poder salvarle la vida, posteriormente fue atendida por Olivera, yo la llamé. En base a todos mis relatos, todo lo que relaté y los antecedentes, ella estableció el diagnóstico con este «trastorno límite de la personalidad», eso es lo que tiene ella. Es bulímica, sufre mitomanía, autoflagelación y alteración permanente en las relaciones afectivas».

«El primer intento de suicidio de mi ex, fue a los siete años cuando comenzó a sufrir abuso por su tío, quién ese entonces era el Comisario Miguel Lucero de la localidad de Perú. En ese momento Paula, fue asistida por el intendente Roberto Kronerberger, quién es hoy el intendente actual de Perú. Desde el año 1987 hasta 1994, fue abusada mi ex pareja por su tío Miguel Lucero y Rigutto remarcaba que en ese entonces ejercía la profesión de comisario en Perú. Miguel Lucero vive en General Acha». Rigutto también molesto con la situación, dijo que «en vez de perseguirme a mi, más vale que la justicia (el fiscal Andrés Torino), que investiguen y metan preso al tío de Paula, el comisario Lucero que eso sí que es gravísimo, abusó de su propio sobrina, durante siete años. «Eso que es de suma gravedad fue archivado por la misma justicia», finalizó.