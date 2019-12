Everton de Chile echó a Cristian Campestrini por WhatsApp y el arquero argentino estalló de furia

«Después del partido con Curicó, la dirigencia me ofreció negociar un nuevo contrato. Por respeto a mis compañeros me negué. Después se terminó el campeonato y antes de viajar a Argentina me junté con el presidente», comenzó relatando Campestrini, quien luego accedió a negociar con las mismas personas que luego decidieron dejarlo sin empleo.

«Le pedí dos años de contrato al presidente, me ofreció uno con la posibilidad de renovar si jugaba el 60%. Le pedí más dinero, viajé a Argentina y volví. Ahí me dijo que seguía siendo la prioridad, yo le dije que la plata no es impedimento, vivo una vida tranquila y sin lujos. Al dia siguiente estaba desvinculado por WhatsApp», relató el portero de 39 años.