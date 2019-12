Germán Nagel, ex secretario de Hacienda de Castex: «Un millón de pesos de deuda a los proveedores es un gasto corriente «

El ex secretario de Hacienda de la municipalidad de Eduardo Castex, Germán Nagel, respondió en Impacto Castex FM las declaraciones de la intendenta Mónica Curutchet. Al igual que el ex intendente Darío Balsa, negó que no haya dinero para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales.

Germán Darío Nagel, “manu” como le dicen sus familiares, se mostró sorprendido por las declaraciones de la intendenta sobre el estado en el que recibió el municipio. En este sentido, afirmó que por la forma en que las hicieron, alertan y asustan pero que “no es tan así como ellos plantearon” puesto que el equipo de Balsa dejó el municipio <<ordenado y en condiciones óptimas para poder trabajar>>.

-¿Como afrontaban los gastos en la gestión pasada?

-La situación era difícil, no estaba sobrando nada pero siempre se pudo cumplir siempre con las obligaciones. Junio y diciembre son meses complejos por los aguinaldos, pero pudimos hacerles frente. Ese número de 15 millones de pesos no lo voy a discutir, pero el municipio tiene por delante ingresos por entrarle que permiten afrontar el pago de algunas obligaciones, principalmente sueldos. No voy a decir que alcanza, pero si te puedo asegurar que de esa forma siempre nos hemos administrado.

Gastos habituales

Nagel dijo que las declaraciones de Curutchet le “molestaron un poco” porque no son del todo ciertas, ya que hay números que se mezclaron.

-En una parte escuché que le llegaron cuentas con la cooperativa. Eso es algo habitual del municipio, tiene que pagar la luz, el gas y la telefonía de todos los edificios municipales. A su vez, tiene un convenio que se llama “Convenio de Carenciados” donde hay un padrón de personas con grupos familiares que no pueden pagar la luz. Esos vencimientos son habituales todos los meses a partir del 15 o 16. Por eso ayer se mezclaron un montón de cosas, donde estimó la deuda de proveedores, y no, la deuda es de $1.060.000 al día 10 y bueno después la municipalidad funciona esté quien esté sentado administrándola.

Al igual que al ex intendente Darío Balsa, Nagel dijo que le resulta llamativo el desconocimiento que tiene Curutchet en relación a los gastos, siendo que la rodea un equipo de ex funcionarios con experiencias en gestiones anteriores. “Y si Balsa dice que le llama la atención este desconocimiento y bueno, un poco de razón tiene. Coincido en que la rodea un grupo de gente que tiene experiencia en esto. Quedé sorprendido y por eso salí como salí, yo no soy de salir en los medios, pero lo hice porque tuve la necesidad, no estoy mintiendo”, expresó.

– Tiene que saber que hay semanas donde las cuentas te dan medio bajas, y otras donde las cuentas se recuperan, y ahí decidís con tu equipo si la vas a guardar para pagar a fin de mes sueldos y frenas un poco la paga de proveedores, o si vas a pagarle a los proveedores, eso es parte de la gestión. La municipalidad en los 8 años que estuve nunca tuve la posibilidad de tener dos sueldos adelantados, o plazos fijos, lamentablemente nunca lo pude hacer, pero siempre estuvimos con las obligaciones cumplidas, con el pago de proveedores medianamente al día. Un millón de pesos a los proveedores es un gasto corriente porque es impresionante la magnitud de gastos que tiene la municipalidad, principalmente este último tiempo con la necesidad social que hay.

El ex funcionario volvió a asegurar además que la actual administración municipal recibió un municipio en mejores condiciones que el PJ en 2011 cuando asumió Julio González. “Si en el 2011 hubieramos salido a dar estas declaraciones, hubiéramos asustado mucho más de lo que ellos asustaron”, destacó.

“Tienen que ponerse a gestionar y salir para adelante. Si ella hoy tiene que hacer algún tipo de recorte verá como lo saldrá a afrontar o como lo manifestará, pero nosotros siempre hemos podido cumplir y salir a enfrentar las circunstancias con la gente adentro”, concluyó.